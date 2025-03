Ludwig bleibt hart – Wahlrecht nur für Staatsbürger

In Wien entbrennt eine Debatte um das Wahlrecht: Bürgermeister Ludwig pocht auf Staatsbürgerschaftsrechte, während Reformen beim Zugang gefordert werden.

Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ betonte in einer Pressekonferenz, dass die Partei am bestehenden Wahlrechtssystem festhalten möchte. Er unterstrich, dass das Wahlrecht weiterhin an die Staatsbürgerschaft gebunden bleiben soll. Gleichzeitig sieht er Reformbedarf beim Zugang zur Staatsbürgerschaft, insbesondere für Personen mit niedrigem Einkommen. Ludwig wies darauf hin, dass bestimmte Berufsgruppen, wie Pflegekräfte und Reinigungspersonal, aufgrund ihrer Einkommenssituation praktisch ausgeschlossen sind. Diese Gruppen erreichen oft nicht das erforderliche Nettoeinkommen von 1.100 Euro nach Abzug von Fixkosten.

Soziale Gerechtigkeit

Ludwig betonte die Dringlichkeit, Pflegekräfte genauso zu benötigen wie andere Berufsgruppen, und verwies auf die Bedeutung sozialer Gerechtigkeit. Parallel dazu äußerte sich Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von den NEOS zur Migrationspolitik. Sie begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung, den Familiennachzug für Flüchtlinge vorerst zu stoppen. Emmerling hob die Herausforderungen im Bildungsbereich hervor, da monatlich bis zu 400 zusätzliche schulpflichtige Kinder in Wien ankommen. Dies entspricht etwa 20 neuen Schulklassen pro Monat, was langfristig nicht tragbar sei.

Diese Diskussionen sind Teil der Vorbereitungen auf die Wien-Wahl 2025, bei der die politischen Weichen für die Zukunft der Stadt gestellt werden.