Luft-Injektion: Rettungsfahrer soll fünf Senioren getötet haben

Fünf ältere Patienten sterben während Krankentransporten – stets in Anwesenheit desselben Mannes. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

In der norditalienischen Stadt Forlì ermitteln die Behörden gegen einen 27-jährigen Rettungswagenfahrer. Er steht im Verdacht, zwischen Februar und Sommer 2025 für den Tod von fünf älteren Patienten verantwortlich zu sein, die während Krankentransporten verstorben sind. Drei weitere Todesfälle werden ebenfalls auf mögliche Zusammenhänge geprüft.

Sämtliche Vorfälle ereigneten sich auf dem Weg vom Wohnort der Betroffenen in die Klinik – stets in Anwesenheit des Rettungsmitarbeiters. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Pensionisten, die an schweren chronischen Erkrankungen litten.