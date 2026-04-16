Luxus-Bestattung geht viral: S-Klasse Mercedes als Grabbeigabe (VIDEO)

Ein Mercedes für die Ewigkeit: In China wurde eine Luxuslimousine mit Glückskennzeichen neben einem Grab vergraben – und das Netz diskutiert seither heiß.

Ein Bagger, eine Luxuslimousine und eine Grube neben dem frischen Grab – was sich kürzlich in der nordostchinesischen Provinz Liaoning abspielte, sorgt seither im Netz für hitzige Debatten. Auf der chinesischen Plattform Weibo kursiert ein Video, das zeigt, wie ein schwarzer Mercedes-Benz S450L, festlich mit roten Bändern geschmückt, in eine Grube neben der Grabstätte hinabgelassen wird. Anschließend wird das Fahrzeug mit Erde bedeckt – für immer.



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Millionengrab in China

Was das Ganze noch bemerkenswerter macht: Das Kennzeichen des Wagens lautete „8888″. In China gilt die Acht als Glückszahl schlechthin, als Symbol für Reichtum und Prosperität. Solche Wunschkennzeichen werden auf dem Markt mit mindestens 100.000 Yuan gehandelt – umgerechnet rund 28.000 Euro.

Der Wagen selbst, ein Mercedes S450L, kostet in China ab etwa 1,1 Millionen Yuan, was rund 315.000 Euro entspricht. Die Vermutung der Netzgemeinde liegt nahe: Das Fahrzeug wurde dem Verstorbenen als Grabbeigabe mit auf den letzten Weg gegeben.

Kritik und Spott

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Während manche Nutzer die Geste als Ausdruck tiefer Ehrerbietung gegenüber dem Verstorbenen werteten und von „wahrer kindlicher Pietät“ sprachen, überwog die Kritik. Umweltbedenken wurden laut – ein vergrabenes Fahrzeug könne Boden und Grundwasser belasten. Andere sahen darin schlicht maßlose Verschwendung und ein Zeichen für eine zunehmend entgleiste Bestattungskultur. Nicht an Humor mangelte es jenen, die trocken anmerkten, das Auto könnte in der Nacht aus dem Grab gestohlen werden.

Weitere Videos aus dem Umfeld der Feierlichkeit zeigen, wie die Familie des Verstorbenen unter einem Zelt geladene Gäste mit erlesenen Speisen bewirtete – darunter Hummer. Zudem sollen die Anwesenden jeweils rote Umschläge mit 500 Yuan erhalten haben, umgerechnet etwa 140 Euro – als persönliches Dankeschön der Gastgeberfamilie.