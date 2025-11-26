Luxus-Loft in Flammen: Rauchsäule über Grazer Hauptbahnhof

Flammeninferno über den Dächern von Graz: Ein exklusives Loftcube auf dem Hotel Daniel stand lichterloh in Brand – die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Ein spektakulärer Brand erschütterte am Mittwochvormittag die Umgebung des Grazer Hauptbahnhofs. Das exklusive Loftcube auf dem Dach des Hotels Daniel stand vollständig in Flammen. Die aufsteigende Rauchsäule war weithin sichtbar und sorgte für erhebliche Unruhe in der Umgebung.

Schneller Einsatz

Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte umgehend mit fünf Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften an. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand im Luxusapartment innerhalb von nur 30 Minuten unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen kamen bei dem Feuer keine Personen zu Schaden.

Warum das markante Dachzimmer in Flammen aufging, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.