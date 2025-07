Luxus-Sportwagen stürzt Abhang hinab – Zwei Verletzte (FOTOS)

Luxus im Abgrund: Ein Porsche Carrera GT stürzte in Salzburg eine steile Böschung hinab. Die Bergung des Sportwagens wurde zur technischen Herausforderung.

Ein Porsche Carrera GT verunglückte am Freitag auf der Postalmstraße in Salzburg. Das Fahrzeug kam im Bereich zwischen der ersten und zweiten Kehre von der Fahrbahn ab und stürzte eine steile Böschung hinunter. Erst zwischen mehreren Bäumen im unwegsamen Gelände kam der Sportwagen zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden beide 46-jährigen Insassen verletzt.

Aufwändige Bergung

Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes konnten die beiden Verletzten aus dem Fahrzeug befreien. Die anschließende Bergung des Porsche gestaltete sich aufgrund des schwer zugänglichen Geländes als besonders anspruchsvoll. Die Einsatzkräfte mussten verschiedene technische Hilfsmittel einsetzen, darunter auch eine Seilwinde.

Für den sicheren Abtransport war es zudem notwendig, mehrere Bäume zu fällen und Wurzelstöcke zu beseitigen. Schließlich konnte der Sportwagen mit einem Kran aus dem unwegsamen Gelände gehoben und abtransportiert werden.

Nach dreieinhalb Stunden beendete die Freiwillige Feuerwehr Strobl ihren Einsatz.

Millionenwert auf vier Rädern

Bei dem verunglückten Fahrzeug handelt es sich um ein außergewöhnlich seltenes Sammlerstück. Der Porsche Carrera GT wurde zwischen 2003 und 2006 produziert, wobei weltweit nur 1.270 Exemplare hergestellt wurden. Der Neupreis des Supersportwagens lag damals bei etwa 450.000 Euro.

Durch die begrenzte Stückzahl und die ungebrochene Nachfrage unter Sammlern hat der Carrera GT in den vergangenen Jahren erheblich an Wert gewonnen. Gut erhaltene Exemplare erzielen auf dem heutigen Markt deutlich höhere Summen als der ursprüngliche Verkaufspreis. Angaben zur konkreten Schadenshöhe am verunfallten Wagen liegen bislang nicht vor.

