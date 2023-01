Mann belästigte einen Teenager, der deshalb von der Brücke springen wollte

Ein Mann (41) aus der Gegend von Varazdin, Kroatien, wurde wegen sexuellem Missbrauch eines jungen Mannes (17), der ein Praktikum in einem Restaurant absolvierte, für schuldig befunden und verurteilt.

Laut dem nicht rechtskräftigen Urteil geschah alles im November 2021 zwischen 21:00 und 21:45 Uhr in der Gegend von Varazdin, berichtet die kroatische Zeitung Danica.

In dieser Nacht fuhr der Angeklagte einen jungen Mann mit seinem Auto aus einem Restaurant entlang des Drau-Kanals. Laut Anklage habe er ihm einen Job im Restaurant eines Freundes versprochen, also habe der junge Mann beschlossen, mit ihm ins Auto zu steigen, berichtet Danica.

„Um seinen sexuellen Drang zu befriedigen, fuhr er mehrmals gegen seinen Willen mit der offenen Handfläche über das linke Bein des jungen Mannes, vom Knie aufwärts, wobei der junge Mann jedes Mal, wenn er mit seiner Handfläche seine Genitalien erreichte, die Hand entfernte und ihm sagte, er solle das nicht tun und ihn gehen lassen. Als er das Fahrzeug anhielt, fragte der 41-Jährige, ob sie sich ein wenig amüsieren könnten, also Streicheln, was bei dem jungen Mann Demütigung, Bedrohung und Angst auslöste. Der 17-Jährige sprang aus dem Fahrzeug und lief weg”, beschrieb das Gericht die Straftat.

Der Angeklagte bestritt während der Ermittlungen alles und behauptete im Prozess, er sei in dieser Nacht überhaupt nicht bei dem jungen Mann gewesen. Aber er wurde durch die Aussagen des Opfers, seiner Eltern, Restaurantgäste und Kellnerinnen beschuldigt.

Der junge Mann sagte, er habe an diesem Abend ein Praktikum in dem Restaurant gemacht und kenne den Angeklagten, weil er sein Nachbar sei und etwa 150 Meter von seinem Haus entfernt wohne. Er erklärte, er sei zu ihm ins Auto gestiegen, weil er ihm versprochen habe, ihm einen Job in einem Restaurant in der Stadt zu besorgen, wo sein Praktikum bezahlt werde. Nach den unangenehmen Szenen lief der junge Mann vom Auto weg, aber der Mann folgte ihm die ganze Zeit, bat ihn, wieder einzusteigen und sagte, dass er ihn nach Hause bringen würde.

„Ich habe ihm gesagt, dass ich von der Brücke in den Kanal springen würde, wenn er nicht weggeht. Dann rannte ich zur Brücke und rief noch einmal ‚Ich werde springen‘. Erst dann fuhr er weiter“, erinnerte sich das Opfer.

Dann kehrte er in die Bar zurück und erzählte alles den Kellnern und später seinen Eltern, als er nach Hause zurückkehrte, die sofort die Polizei riefen. Der Mann wurde zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und muss 268 Euro Strafverfahrenskosten zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und kann angefochten werden, schreibt Danica.