Mann sprang über Dächer von New York

Ein Mann in New York wurde dabei gefilmt, wie er hunderte Meter über dem Boden über das Dach eines Wolkenkratzers sprang.

Am Dienstag, dem 4. Oktober wurde der Mann in Anzug, mittleren Alters, wurde von einem Nachbargebäude aus gefilmt, wie er auf die Dächer eines Wolkenkratzers in Manhattan sprang. Der Kameramann Erik Ljung war im Gebäude auf der anderen Straßenseite, als er einen Mann sah, der über die Vorderseite des Gebäudes rannte und sprang, da begann er zu filmen.

– Er sah dabei so eigenartig entspannt aus. Ich komme nicht aus der Stadt, also kam ich zu dem Schluss, dass es nur ein weiterer seltsamer Moment in New York sein kann – fügte Ljung hinzu.

Laut ausländischen Medien handelt es sich bei dem Mann um einen Bauunternehmer.

Andrea, eine Bewohnerin des 115 Jahre alten Gebäudes, sagte, der Mann sei durch das Fenster der Wohnung im 23. Stock geklettert, nachdem er Fotos von dem Leck gemacht hatte.

– Mein Dachfenster ist undicht – es regnet seit fünf Tagen hinein.

Andrew, der Superintendent des Gebäudes, ließ den Bauarbeiter kommen und es sich ansehen. Ich erinnere mich, wie ich in der Küche stand und ihm dabei zusah, wie er oben im Dachfenster steht und malt. Er war wirklich ohne Absicherung auf diesen Dächern, fügte sie hinzu.

