Mann tötete Eltern mit 283 Stichen – 27 Jahre Haft

In einem Mordfall, der ganz Großbritannien erschüttert, wurde gestern der Beschuldigte Lee Tipping vom Gericht in Preston zu 27 Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann hatte in November 2021 seine Eltern Anthony Tipping and Patricia Livesey mit mindestens 283 Messerstichen getötet und ihre Leichen bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

Der unmittelbare Auslöser der Bluttat dürfte ein Streit im Haus der Familie gewesen sei, woraufhin Lee Tipping zu einem Messer griff. Der Beschuldigte soll mindestens 130 Mal auf seinen Vater eingestochen haben, bevor er auf seine Mutter losging.

Die Gerichtsmedizin konnte am Körper des Vaters mehr als 130 Stichwunden feststellen, davon waren 65 schwere Wunden im Brustbereich und 15 weitere im Bauchbereich des Opfers. Der Leiche wurden posthum brutale Verstümmelungen im Genitalbereich zugefügt und das Geschlechtsorgan war fast vollständig vom Körper getrennt, heißt es im Bericht des Gerichtsmediziners.

Der Täter hat auf die eigene Mutter 153 Mal eingestochen und ihr 67 Brustverletzungen, 39 Bauchstiche, 10 Halsverletzungen und mindestens drei Augenverletzungen zugefügt, bevor er ihr die Augen herausschnitt. Beide Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, so dass die genaue Zahl der Wunden nicht festgestellt werden konnte.

Das genaue Motiv für die Bluttat ist nicht bekannt. In der Familie hatte es längere Zeit heftige Auseinandersetzungen gegeben. Am Tatabend waren die Eltern in einem Lokal, als sie die Nachricht von Lee bekamen, dass er ihre Schlafzimmertür eingetreten habe. Sie fuhren nach Hause, um ihn zu beruhigen.

Die letzte Nachricht, die die Mutter Patricia von ihrem Handy gesendet hatte, ging an ihre Schwester und lautete: „Lieber Gott, bitte, jemand soll uns helfen“.

Der Beschuldigte hatte vor Gericht behauptet, dass der Mord an seinen Eltern Selbstverteidigung war. Das Gericht wies dies ab und verurteilte den Mann zu 27 Jahren unbedingter Haftstrafe.