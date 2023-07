Marie Unicorn Sparkles: Die Einhorn-Dame

Die Faszination für Fabelwesen hat manch einen in ihren Bann gezogen, doch bei Marie Naisbitt ist diese Leidenschaft noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat ihren Namen offiziell in Marie Unicorn Sparkles geändert. Die anfängliche Inspiration für diesen ungewöhnlichen Schritt lieferte eine Netflix-Sendung, die sie dazu bewog, ihrem wahren Ich zu folgen.

Nachdem Marie Naisbitt die Sendung „Aufräumen mit Marie Kondo“ gesehen hatte, in der es darum geht, sich von allem zu trennen, das keine Freude bereitet, fühlte sie sich dazu berufen, ihren Nachnamen zu ändern. Die Wahl fiel auf „Unicorn Sparkles“, da sie seit jeher eine große Bewunderung für diese magischen Kreaturen hegt.

In diesem Zuge vollzog Marie auch eine optische Transformation. Sie entschied sich für eine Regenbogenfrisur und tauschte ihre langweilige Kleidung gegen farbenfrohe Outfits. Ihr Ehemann Patrick stellte anfangs die Frage, ob seine Frau eine Midlife-Krise durchleben würde. Er entschied sich jedoch schnell, sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen.

Drei Jahre nach der Namensänderung hat Marie Unicorn Sparkles keinerlei Bedauern und ist stolz darauf, ihrem wahren Ich treu geblieben zu sein. Ihre Töchter Eloise und Esma haben sich ebenfalls der Verwandlung angeschlossen, während ihr Ehemann Patrick seinen Namen beibehielt. Von seiner Ehefrau wird er scherzhaft als „Spielverderber“ tituliert wird.

Marie führt aus, dass sie ihren Namen änderte, um ihrer Identität gerecht zu werden. „Ich hatte ein Unternehmen namens Unicorn Beauty Club, und die Leute nannten mich ‚Einhorn-Dame‘ wegen meiner Besessenheit. Ich habe immer Einhörner geliebt. Es stört mich, dass Giraffen und Eulen existieren, aber den Einhörnern fehlt ihre Realität.“ Ihre Liebe zu Einhorn-Motiven hat sie seit ihrer Kindheit begleitet und ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen.

Die Sendung mit Marie Kondo half Marie dabei, ihr Leben neu zu ordnen und sich von allem Ballast zu trennen. Sie gibt wieder: „Das hat mich inspiriert, mich in das zu verwandeln, was ich heute bin. Sie hat nicht nur mein Aussehen verändert, sondern auch mein ganzes Leben“, betont die Einhorn-Dame.

Die einzige Herausforderung, die Marie und ihre Familie bei der Namensänderung zu bewältigen hatten, war die Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft. Dennoch verlief der Prozess schlussendlich reibungslos, und Marie erhielt ihren neuen Personalausweis binnen kürzester Zeit.

In einer Welt, in der Authentizität immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Geschichte von Marie Unicorn Sparkles ein Beispiel dafür, wie man seinen Träumen folgen und sein wahres Ich verwirklichen kann. Egal, wie ungewöhnlich es auf den ersten Blick erscheinen mag.