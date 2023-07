Von Veneers zu Haifischzähnen: Zahn-Albtraum in der Türkei!

Ein 22-jähriger Brite namens Jack James entschied sich aufgrund seines Wunsches attraktiver auszusehen, für einen zahnärztlichen Eingriff in Istanbul. Der junge Mann war zunächst mit den Ergebnissen zufrieden, doch sein Glück sollte nicht von langer Dauer sein. In den darauffolgenden Monaten begann sein Zahnfleisch zu bluten und die eingesetzten Veneers mussten entfernt werden. Was Jack jedoch noch mehr schockierte, war die Entdeckung, dass seine ursprünglichen Zähne abgeschliffen worden waren. Eine Situation vergleichbar mit einer Horrorfilmszene.

Die Türkei erfreut sich bei britischen Patienten an wachsender Beliebtheit. Die dortigen Preise machen oftmals nur einen Bruchteil der Kosten in Kliniken in Großbritannien aus.

Nach seiner Rückkehr in die Heimat bemerkte Jack Schwierigkeiten beim Zähneputzen, doch er schenkte dem keine weitere Beachtung. Erst im Mai 2023 wurden die Symptome so gravierend, dass er sich zu einem Notfallzahnarzt begeben musste.

Der Zahnarzt fertigte Röntgenaufnahmen an und stellte fest, dass Jacks Zähne in einem desolaten Zustand waren und eine Infektion vorlag. Die Reparaturkosten wurden auf bis zu 20.000 Pfund geschätzt. Verzweifelt kontaktierte Jack die Klinik in der Türkei, doch diese wiesen jede Verantwortung von sich und verlangten eine erneute Bezahlung für die Behebung der Probleme.

Entschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen, flog Jack Anfang dieses Monats erneut in die Türkei, um die Veneers entfernen zu lassen. Die Kosten für diese Maßnahme, einschließlich der Flüge, beliefen sich auf weitere 4.500 Pfund. Dort angekommen, entdeckte er zu seinem Entsetzen, dass seine echten Zähne so stark abgeschliffen worden waren, dass sie an Haifischzähne erinnerten. Er berichtet von eiternden und lecken Stellen sowie von üblem Mundgeruch.

Nachdem alle seine Zähne und der Abszess entfernt wurden, setzten ihm die Ärzte provisorische Zähne ein, bis die Infektion abgeklungen war. Einige Wochen später konnte Jack einen neuen Satz Veneers einsetzen lassen und kehrte im Juni 2023 nach Großbritannien zurück. Doch auch hier war das Leid noch nicht vorbei. Während des Zähneputzens fiel ihm eine Krone heraus, sodass er mit einer Lücke im Gebiss zurückblieb.