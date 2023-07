Marillen: Der Schlüssel zu strahlender Gesundheit

Marillen, reich an Vitaminen, Mineralien und gesunden Säuren, sind eine wahre Fundgrube an Vitamin A oder Retinol. Sie sind essentiell für die Augengesundheit und ein kräftiges Immunsystem, unterstützen die Hautgesundheit und helfen bei der Abwehr schädlicher Bakterien.

Im Folgenden finden Sie eine Vielzahl von Vorteilen, die sich durch den täglichen Genuss von Aprikosen ergeben: Obwohl frische Aprikosen weniger Kalium enthalten als Bananen, stellen getrocknete Aprikosen einen wahren Kaliumbooster dar. Aus diesem Grund empfiehlt die Kardiologie, diese Früchte in Ihren sommerlichen Ernährungsplan zu integrieren. Eine tägliche Ration von 100-150 Gramm kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich reduzieren und dabei helfen, den Spiegel des „schlechten“ Cholesterins in Schach zu halten.

Zudem kann der hohe Ballaststoffgehalt in Aprikosen dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und somit Ihr Herz zu schützen. Das in Marillen enthaltene Kalium hilft, die Elektrolytbalance aufrechtzuerhalten und fördert die Herzfunktion. Zwei Aprikosen pro Tag sind ein einfacher aber effektiver Schritt zu besserer Gesundheit.

Forscher in der Türkei haben festgestellt, dass regelmäßiges Naschen von Aprikosen das Risiko von Steatose oder Fettleber reduzieren kann – eine Entdeckung, die bisher anhand von Labortieren gemacht wurde. Doch der Zusammenhang ist so deutlich, dass Ernährungsexperten bereits dazu raten, Aprikosen in die Ernährung einzubinden, wenn Sie Ihre Lebergesundheit verbessern wollen.

Frische und getrocknete Aprikosen entfalten dank ihres hohen Gehalts an Vitamin C und Tocopherol eine bemerkenswert antioxidative Wirkung. Kein Wunder, dass die Kosmetikindustrie große Nachfrage nach Aprikosenöl und -extrakt verzeichnet. Die Antioxidantien der Aprikose wirken sich nicht nur positiv auf die Haut aus, sondern helfen auch dabei, oxidativen Stress in den Körperzellen zu mildern.

Darüber hinaus sind Aprikosen reich an Kalzium, einem unverzichtbaren Nährstoff für gesunde Knochen. Es ist wichtig zu wissen, dass Kalzium für eine effektive Aufnahme im Körper auf Kalium angewiesen ist, das in Aprikosen ebenfalls reichlich enthalten ist.

Die Kombination aus den Vitaminen C, A und verschiedenen Pflanzenstoffen in Aprikosen trägt zu einer strahlend gesunden Haut bei. Haben Sie gewusst, dass die Antioxidantien aus Aprikosen den Alterungsprozess verlangsamen können? Wenn die gesundheitlichen Vorteile noch nicht genug Gründe sind, um Aprikosen zu genießen, könnte strahlende Schönheit vielleicht ein weiterer Grund sein.

Der ideale Snack

Aprikosen, ob frisch oder getrocknet, sind auch eine ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe. Das wasserlösliche Retinol in Aprikosen wird schnell abgebaut, wodurch wichtige Nährstoffe leicht aufgenommen werden können. Die Ballaststoffe in Aprikosen fördern eine gesunde Verdauung und helfen bei der Fettreduktion.

Zusätzlich sind Aprikosen reich an den Vitaminen A, E, B und C sowie an Phosphor, Kalium, Kalzium und Magnesium. Ihr orangefarbener Farbton deutet auf den Gehalt an Beta-Carotin hin, das die Haut schützt, insbesondere vor Sonnenbrand. Deshalb empfehlen wir Aprikosen für Sonnenliebhaber. Es ist auch der Grund, warum viele Sonnencremes Beta-Carotin enthalten.

Für diejenigen, die auf ihre Ernährung achten, sind Aprikosen der ideale Snack. Sie helfen, überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen und die Verdauung anzuregen. Beachten Sie jedoch, dass der Zuckergehalt dieser Frucht hoch ist, wenn Sie große Mengen verzehren möchten. Ernährungsexperten empfehlen außerdem, eine Aprikose vor den Mahlzeiten zu essen, um die Verdauung der Nahrung zu erleichtern.