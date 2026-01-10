„Massive Staus am Wochenende“: Tunnelbrand legt Autobahn lahm (FOTOS)

Flammen im Brentenbergtunnel: Ein brennender Lkw legt die Tauernautobahn lahm. Die Sperre könnte den Wochenendverkehr massiv beeinträchtigen.

Ein Lkw geriet am Freitagabend im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn in Salzburg in Brand und verursachte massive Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr am Tunnelportal, wobei nur das Fahrzeug selbst involviert war. Der Fahrer erlitt Verletzungen.

Noch eine Stunde nach dem Vorfall waren die Löscharbeiten nicht vollständig abgeschlossen, wie Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl gegenüber der APA mitteilte. Die Flammen beschädigten auch die Tunnelinfrastruktur, weshalb Fachleute angefordert wurden, die nach Abschluss der Lösch- und Bergungsmaßnahmen eine Schadensbegutachtung vornehmen werden.

Massive Verkehrsbehinderungen

Die Autobahnabschnitte der A10 zwischen Golling und Werfen mussten vollständig gesperrt werden, was laut ÖAMTC zu erheblichen Staubildungen führte. Die Fahrbahn in Richtung Villach bleibt voraussichtlich bis Mitternacht unpassierbar, während die Gegenrichtung nach Salzburg mindestens bis zum Samstag gesperrt bleiben wird, erklärte Holzedl.

Der Verkehr wird über die Salzachtal Bundesstraße (B159) oder weiträumiger über die B311 durch den Pinzgau umgeleitet.

ÖAMTC-Vertreter Harald Lasser wies darauf hin, dass für den kommenden Samstag ohnehin starkes Verkehrsaufkommen prognostiziert sei und daher mit deutlichen Behinderungen zu rechnen sei, falls der Tunnel noch nicht wieder freigegeben werden könne.