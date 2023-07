McDonald’s bietet jetzt ein Hochzeits-Catering an!

Hochzeiten sind bekanntermaßen oft kostspielige und stressige Angelegenheiten. Doch der Fast-Food-Konzern McDonald’s hat nun eine günstige Alternative im Angebot – ein eigenes Hochzeits-Catering-Paket, das umgerechnet etwa 183 Euro kostet.

Laut dem offiziellen indonesischen Instagram-Account von McDonald’s enthält das Hochzeitspaket 100 Chicken Burger und 100 Packungen Chicken Nuggets zu je vier Stück. „McD’ers, lasst uns den Hochzeitsmoment mit dem Wedding-Paket noch unvergesslicher machen. Erhältlich sind verschiedene andere aufregende Paketoptionen mit einer Mindestbestellung von 200 Stück“, heißt es dort.

andere Angebote

Nicht nur Burger und Nuggets sind im Angebot. Laut Rizki Haryadi, dem indonesischen Leiter der Unternehmenskommunikation, gibt es noch weitere Optionen. „Es gibt auch andere Serviceoptionen, bei denen wir gegen einen Aufpreis auch Essensstände anbieten können“, erklärte Haryadi gegenüber der britischen Zeitung „Sun“. „Das Hochzeitspaket ist nicht für das Abhalten einer Hochzeit in einem McDonald’s-Restaurant gedacht, sondern als Catering, mit Preisen ab 235 Dollar, bei einer Mindestabnahme von 200 Produkten“, so Haryadi weiter.

Aktuell ist dieses besondere Angebot nur in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, erhältlich. Doch es könnte auch weltweit eingeführt werden, wenn es sich als erfolgreich erweist, wie die „Sun“ berichtet.

in McDonald’s-Restaurants heiraten

Einen weiteren Schritt in Richtung Hochzeitsfeierlichkeiten hat McDonald’s bereits in Hongkong gemacht. Dort können Paare seit 2011 in McDonald’s-Restaurants heiraten. Das dort angebotene Paket umfasst neben der Zeremonie auch den Empfang, die Hochzeitstorte und das Catering für bis zu 100 Personen. Eine interessante Alternative für alle, die ihre Hochzeit eher unkonventionell und im Fast-Food-Stil feiern möchten.