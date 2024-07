McDonald’s-Trick: So bekommt ihr eine doppelte Portion Pommes

Der Fast-Food-Gigant McDonald’s genießt unter den deutschen Verbrauchern eine ungebrochene Beliebtheit. Die goldene M-förmige Ikone leuchtet als Symbol für schnelle Küche, die von Burgern über Pommes bis hin zu Chicken Nuggets reicht und dabei Genießer aller Altersklassen anzieht. Besonders die knusprigen Pommes Frites spielen eine Hauptrolle im kulinarischen Angebot des Konzerns und erfreuen sich größter Beliebtheit.

Es gibt tatsächlich einen praktischen Kniff, wie man beim nächsten McDonald’s-Besuch mehr von den heißbegehrten Pommes Frites genießen kann, ohne einen Aufpreis zu bezahlen. Die Lösung: Bei einem McMenü auf das Softgetränk verzichten und stattdessen eine zusätzliche Portion Pommes verlangen.

Lesen Sie auch: Sommerhitze: So findest du klimatisierte Öffis in WienÖffentliche Verkehrsmittel in Wien bieten zunehmend eine angenehme Reiseerfahrung dank fortschrittlicher Klimatisierungssysteme.

Sommerhitze: So findest du klimatisierte Öffis in WienÖffentliche Verkehrsmittel in Wien bieten zunehmend eine angenehme Reiseerfahrung dank fortschrittlicher Klimatisierungssysteme. Bis zu 36 Grad: Österreich ist heißer als Mallorca!In höheren Lagen werden angenehmere 14 bis 20 Grad erwartet, was am Arlberg für 14 Grad sorgt.

Bis zu 36 Grad: Österreich ist heißer als Mallorca!In höheren Lagen werden angenehmere 14 bis 20 Grad erwartet, was am Arlberg für 14 Grad sorgt. Kilometergeld steigt: Pendler unzufriedenDie mit dem amtlichen Kilometersatz abgegoltenen Aufwendungen zeigen, dass sich die Rechnung schon lange nicht mehr ausgeht.

So bleiben die Pommes knackig

Ein weiterer Insider-Tipp spielt den Kunden in die Hände, die Wert auf besonders frische Ware legen. Da McDonald’s seine Produkte häufig im Voraus zubereitet, um die Servicegeschwindigkeit hochzuhalten, kann es vorkommen, dass die Pommes nicht mehr die optimale Knusprigkeit aufweisen. Die Lösung für dieses Problem? Einfach die Pommes ohne Salz bestellen. Auf diese Weise wird garantiert, dass eine frische Portion zubereitet wird. Zum Nachsalzen stehen in den Filialen Salztütchen bereit.