McDonald’s verlässt Bosnien und Herzegowina: Kein Glück für Big Mac im Cevapcici-Land

McDonald’s wird Bosnien und Herzegowina verlassen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde dem Partner die Lizenz zum Betrieb von McDonald’s Restaurant-Ketten in Bosnien und Herzegowina entzogen.

Die Nachrichtenagentur N1 Sarajevo berichtet, dass die Restaurants in Mostar nur mehr heute geöffnet sein werden, während die Filialen in Sarajevo wegen Mietrückständen bereits geschlossen wurden. Das erste McDonald’s-Restaurant in Sarajevo wurde 2011 eröffnet, ein Jahr später folgte eine Filiale in Mostar.



Die amerikanische Marke hat sich in Bosnien und Herzegowina allerdings von Anfang an schwer getan. Analysten erklären dies mit der Tatsache, dass McDonald’s in Bosnien und Herzegowina zu teuer ist und in Konkurrenz zu lokalen Cevapcici-Gerichten und anderen Grillspezialitäten steht, die in diesem Land tief verwurzelt sind.

Diese Nachricht wird sicherlich viele Mäci Fans traurig machen.