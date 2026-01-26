Medikamenten-Suche per App: Österreichs Apotheken werden digital

Die „ApoApp“ zeigt, wie Digitalisierung im Gesundheitsbereich konkrete Vorteile für die Bevölkerung bringt. Sie schafft Orientierung, erhöht die Transparenz und erspart unnötige Wege, während sie die persönliche Beratung in Apotheken sinnvoll ergänzt.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte, dass digitale Anwendungen die Beratungskompetenz stärken und nicht ersetzen sollen. Sie kündigte weitere Schritte an, um verschiedene Systeme wie E-Card, die elektronische Patientenakte ELGA und alltagsnahe Dienste zu einem verlässlichen Gesamtsystem zu vernetzen. „Ziel ist die durchgängige, sichere und verständliche Unterstützung entlang der gesamten Versorgung.“

Derzeit sind knapp 1.000 der über 1.400 österreichischen Apotheken an das System angeschlossen. Bei der Pressekonferenz wurde erläutert, dass Apothekeninhaberinnen und -inhaber der Weitergabe ihrer Lagerbestände zustimmen müssen. Nach dieser Einwilligung entstehe für die Betriebe kein weiterer Aufwand. Das System aktualisiert die Medikamentenverfügbarkeit automatisch alle zehn Minuten.

Nutzerinnen und Nutzer sehen, welche Arzneimittel in Apotheken nahe ihrem Standort oder in ihren gespeicherten „Lieblingsapotheken“ vorrätig sind. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, rät bei nicht verfügbaren Medikamenten dennoch zum Gang in die nächste Apotheke: „Diese wird in 98 Prozent der Fälle eine Lösung für Sie finden.“ Sie bezeichnete die „ApoApp“ als „nur einen ersten kleinen Schritt, auf den viele folgen werden“ im Digitalisierungsprozess des Gesundheitssystems.

Zukünftige Erweiterungen

Die App selbst wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ab Februar bietet die Gesundheits-Hotline 1450 auch telefonische Auskunft über Apotheken und Medikamentenverfügbarkeit für Menschen, die mit Apps weniger vertraut sind. Ein weiterer Ausbau erfolgt im April mit einer Wiener Testaktion zur Langzeitblutzuckermessung. Dabei können Anrufende bei 1450 Wien direkt Termine in teilnehmenden Apotheken buchen.

Nach der Testphase soll das Buchungsportal österreichweit ausgerollt werden. Das Angebot umfasst dann unter anderem Covid- und Influenzatests, Blutzucker- und Cholesterinmessungen sowie Titerbestimmungen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der seine Teilnahme an der Pressekonferenz kurzfristig absagen musste, ließ ausrichten, die App werde „mit Sicherheit von den Menschen sehr gut angenommen werden“.

Vergleichbare Angebote

Nach einem Höhepunkt des Medikamentenmangels vor etwa zwei Jahren hatte der Pharmagroßhändler Kwizda bereits eine ähnliche App namens „ApoScout“ gemeinsam mit der Wiener Apothekerkammer auf den Markt gebracht. Diese App existiert weiterhin, jedoch sind an die neue „ApoApp“ mehr Apotheken in ganz Österreich angebunden – unabhängig von ihrem Großhändler, wie bei der Pressekonferenz am Montag erklärt wurde.

Zudem bietet die neue App mehr Funktionen wie Therapieorganisation und digitale Beipackzettel sowie künftig ein Buchungsportal. Eine Online-Apotheke ist allerdings nicht geplant.

Mursch-Edlmayr erklärte auf Nachfrage: „Es ist nicht die ureigenste Aufgabe der Apothekerkammer, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Aber was die Zukunft bringt, wird man sehen.“