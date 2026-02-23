Mega‑Investment: Ferrero steigt bei heimischem Riegelhersteller ein!

Ein Waldviertler Gründer, zuckerfreie Riegel und nun das Interesse eines globalen Süßwarenriesen – Neoh schreibt eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte.

Das Wiener Unternehmen Neoh ist seit Jahren mit zuckerfreien Süßwaren am Markt präsent. Gegründet wurde es 2016, unter anderem vom Waldviertler Manuel Zeller, und setzt auf kalorienreduzierte Produkte auf Basis einer eigenen Zuckerersatz-Formel. Zum Sortiment zählen neben Schokoriegeln auch Waffeln und Tafelschokolade. Produziert wird in Traismauer im Bezirk St. Pölten-Land.

Ferrero steigt ein

Nun ist dem Unternehmen ein bemerkenswerter Erfolg gelungen: Der italienische Süßwarenkonzern Ferrero hat eine Millionenfinanzierung für Neoh in Aussicht gestellt. Hinter dem geplanten Investment steht Ferrero – einer der bedeutendsten Süßwarenhersteller weltweit und bekannt für Marken wie „Nutella“ und „Kinder-Schokolade“.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 19,3 Milliarden Euro. Ferrero betreibt weltweit 36 Produktionsstätten, beschäftigt mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. In Österreich ist das Unternehmen, das seine Produkte in mehr als 170 Ländern vertreibt, mit einer Niederlassung in Innsbruck vertreten.

Erstes Investment

Konkret erfolgt der Einstieg über die luxemburgische Investmentgesellschaft Teseo Capital, die sich an Neoh beteiligt. Eine entsprechende Meldung der Tageszeitung „Der Standard“ wurde von einer Unternehmenssprecherin auf Anfrage von noe.ORF.at bestätigt.

Über die genaue Höhe der Investition schweigen sich beide Seiten aus; Medienberichten zufolge bewegt sich der Betrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Für Ferrero ist es das erste Mal, dass der Konzern in ein österreichisches Unternehmen investiert.