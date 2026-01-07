Mega-Baustelle über U-Bahn: Straße aufgerissen, Tunnel bleibt offen

Ab heute beginnen die Wiener Linien mit Abdichtungsarbeiten an U-Bahn-Tunneln. Zunächst konzentrieren sich die Maßnahmen auf den Streckenabschnitt der Favoritenstraße zwischen Landgutgasse und Gudrunstraße. Für Fahrgäste gibt es keine Einschränkungen – die U-Bahn verkehrt während der gesamten Bauphase ohne Unterbrechung.

Die unter der Favoritenstraße verlaufende U1 ist mittlerweile seit knapp fünf Jahrzehnten in Betrieb. Laut Angaben der Wiener Linien erfolgen die Arbeiten in mehreren aufeinanderfolgenden Bauphasen. Im Fokus steht die Erneuerung der Abdichtungen zwischen Straßenoberfläche und dem darunterliegenden U-Bahntunnel.

Dafür müssen die Arbeiten von oben nach unten bis zum Tunnelbauwerk durchgeführt werden. Dies erfordert die vollständige Entfernung und anschließende Erneuerung des Straßenbelags sowie der darunterliegenden Aufbauten. Der U-Bahnverkehr bleibt von diesen Maßnahmen unberührt.

Detaillierter Bauablauf

Der Bauablauf gestaltet sich im Detail wie folgt: Zunächst werden der Straßenbelag und die gesamte Konstruktion über dem Tunnel abgetragen. Versorgungsleitungen für Wasser, Telekommunikation, Strom und Fernwärme müssen vorübergehend umgelegt werden.

Erst danach kann die alte Abdichtung beseitigt und die neue Isolierung aufgebracht werden. Im Anschluss werden die Versorgungsleitungen wieder an ihren ursprünglichen Platz verlegt und die Straßenoberfläche wiederhergestellt.

An bestimmten Standorten wie dem Naschmarkt oder der Favoritenstraße kommt eine spezielle wurzelfeste Abdichtung zum Einsatz, um Begrünungsmaßnahmen zu ermöglichen. Während der gesamten Bauzeit läuft der öffentliche Verkehr ohne Einschränkungen weiter.

Für den Individualverkehr sind jedoch phasenweise Fahrspursperrungen unvermeidbar.

Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten wird die Favoritenstraße im Rahmen des städtischen Programms „Raus aus dem Asphalt“ neu gestaltet. Dabei folgt man dem Vorbild der bereits umgestalteten Praterstraße und des Naschmarkts, indem Synergieeffekte genutzt werden – die notwendige Instandhaltung der Infrastruktur der Wiener Linien wird mit einer Aufwertung des umliegenden Stadtviertels kombiniert.

Weitere Bauprojekte

Derartige Abdichtungsarbeiten stellen keine Besonderheit dar, da viele dieser Schutzschichten bereits seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Nach eigenen Angaben erneuern die Wiener Linien jährlich etwa 10.000 Quadratmeter Abdichtungsflächen, um die darunterliegende Infrastruktur nachhaltig vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit zu schützen.

In den vergangenen Jahren wurden bereits umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, unter anderem am Franz-Josefs-Kai (U4), in der Praterstraße und Favoritenstraße (U1) sowie am Gürtel (USTRAB).

Ende Jänner starten die Wiener Linien weitere Abdichtungsarbeiten am U4-Tunnel im Bereich der Vorderen Zollamtsstraße auf Höhe des Zollamtsstegs. Parallel dazu werden dort auch Fernwärmeschächte saniert.

Ab 2. Februar werden die Arbeiten am Margaretengürtel im Bereich der Kliebergasse fortgeführt. Auch das U4-Bauwerk unter dem Naschmarkt zwischen Marktamt und Reserlgasse benötigt eine Erneuerung. In diesem Abschnitt wird von Anfang März bis September entlang der Rechten Wienzeile beim Naschmarkt gearbeitet.

Die Wiener Linien versichern, dass auch diese Baumaßnahmen keine Auswirkungen auf den Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel haben werden.