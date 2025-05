Messer am Hals: Teenagerin geht auf Mann los

Zwei Frauen, zwei Messer, ein Abend: In Wien eskalierte der Beziehungsstreit gleich zweimal gefährlich. Die Polizei musste binnen 30 Minuten zu ähnlichen Einsätzen ausrücken.

Am Samstagabend kam es in Wien zu zwei separaten Vorfällen häuslicher Gewalt, bei denen Frauen ihre Partner mit Messern bedrohten. In Wien-Hernals eskalierte gegen 20 Uhr ein Konflikt zwischen Ex-Partnern mit erheblichem Altersunterschied. Als ein 30-jähriger Mann persönliche Gegenstände aus der Wohnung seiner ehemaligen Freundin abholen wollte, versuchte die 16-jährige Österreicherin ihn am Verlassen der Wohnung zu hindern.

Nachdem ihr dies misslang, verfolgte sie ihn auf die Straße, wo sie ihm ein Messer an den Hals hielt. Passanten beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte der Inspektion Rötzergasse nahmen die Jugendliche vorläufig fest und stellten die Tatwaffe sicher.

Gegen die 16-Jährige wurde nicht nur ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt, sondern auch Anzeige wegen gefährlicher Drohung und versuchter Körperverletzung erstattet.

Zweiter Messervorfall

Nur eine halbe Stunde später ereignete sich in Wien-Brigittenau ein ähnlicher Vorfall. Eine 45-jährige Rumänin bedrohte ihren 38-jährigen Ehemann mit einem Messer vor dem Gesicht und zwang ihn unter Morddrohungen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen.

Beamte der Polizeiinspektion Dresdner Straße trafen den unverletzten Mann vor dem Wohngebäude an. Während der Befragung schrie die sichtlich alkoholisierte Frau aus dem geöffneten Wohnungsfenster in Richtung ihres Mannes.

Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest und stellten ein Küchenmesser als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Ein Alkoholtest ergab bei der 45-Jährigen einen Wert von 1,24 Promille. Neben einem Betretungs- und Annäherungsverbot wurde gegen sie Anzeige wegen des Verdachts der versuchten schweren Nötigung erstattet.