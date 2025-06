Mietauto von Zug erfasst – Mexikanische Touristen verletzt (FOTOS)

Dramatischer Unfall am Koppenpass: Ein Mietauto kollidierte mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang. Zwei mexikanische Touristen wurden verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Mietauto und einer Zuggarnitur an einem unbeschrankten Bahnübergang in Obertraun beim Koppenpass im oberösterreichischen Bezirk Gmunden wurden zwei mexikanische Staatsangehörige verletzt. Der Zug erfasste das Fahrzeug an der Frontseite. Die beiden Insassen wurden mit Verdacht auf Rückenverletzungen von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Die Verletzten waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bei Bewusstsein. „Die Frau konnte ein paar Brocken Deutsch“, berichtete Einsatzleiter Michael Kaiser im Gespräch mit der APA. Ursprünglich wurde die Feuerwehr wegen eines vermeintlich brennenden Autos alarmiert. „Der beschriebene Rauch stammte wahrscheinlich vom heißen Motor und dem ausgetretenen Kühlwasser“, erklärte Kaiser. Ein Löschen war nicht erforderlich.

1 von 4

Zugpassagiere unverletzt

Alle 17 Fahrgäste im Zug sowie der Zugbegleiter und der Lokführer blieben unverletzt, teilte die Polizei am Sonntag in einer Presseaussendung mit.

Die Passagiere konnten ihre Reise mit einem als Schienenersatzverkehr eingesetzten Bus fortsetzen.

Nach Angaben der Polizei war der Bahnübergang zwar unbeschrankt, jedoch durch eine Ampelanlage gesichert. Der Schienenverkehr musste nach dem Unfall für etwa eine Stunde und 45 Minuten unterbrochen werden. Die beliebte Strecke im Salzkammergut rund um den Koppenpass wird häufig von Ausflüglern und Urlaubern genutzt.

⇢ Serbe verliert Kontrolle – Anhänger überschlägt sich (FOTOS)



📍 Ort des Geschehens