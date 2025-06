6 Euro für einen Kaffee! Preisexplosion in Kroatien – Regierung schlägt Alarm und reagiert

Kroatiens Tourismus steckt in der Preisfalle: Besucher bleiben aus, Bootstouristen kochen lieber selbst, und die Regierung schlägt Alarm vor einem Jahr ohne Gäste.

Die Preisspirale im kroatischen Tourismus sorgt für Alarmstimmung. Für den Besucherrückgang in den ersten fünf Monaten werden vor allem die drastisch gestiegenen Preise verantwortlich gemacht. Die Regierung schlägt nun Alarm und warnt vor den Folgen dieser Entwicklung. Auch die kroatische Nationalbank sieht die Situation mit Sorge, da der reale Konsum bereits spürbar zurückgeht.

Wirtschaftsminister Ante Susnjar appelliert eindringlich an die Branche: „Ich rufe zu Weisheit und Vernunft auf, damit wir nicht wegen überzogener Preise ein Jahr ohne Gäste erleben.“ In die gleiche Kerbe schlägt Boris Vujcic, Gouverneur der kroatischen Nationalbank: „Ich betone erneut, dass unsere Preise in den vergangenen drei Jahren doppelt so stark gestiegen sind wie bei unseren Mitbewerbern im Mittelmeerraum. Dadurch verlieren wir bereits Marktanteile bei den Übernachtungen, und unser realer Konsum sinkt.“

Touristen reagieren

Die Urlauber spüren diese Entwicklung deutlich. Während viele ihre Unterkunft vorab buchen und bezahlen, erleben sie vor Ort böse Überraschungen. „Im Vorjahr haben wir für eine Taxifahrt von Pula nach Rovinj 60 Euro bezahlt, heuer kostet dieselbe Strecke schon 120 Euro. Alles ist erheblich teurer geworden“, klagt Maria, eine spanische Touristin.

Die Wahrnehmung variiert jedoch: „Das Essen ist zwar teuer, aber für eine Maniküre habe ich hier nur 30 Euro bezahlt – in Belgien wären es 60 Euro“, vergleicht eine belgische Urlauberin. Ein deutscher Gast fasst seine Eindrücke knapp zusammen: „Alles ist teurer geworden.“

Selbst Bootstouristen zeigen Reaktionen auf die Preisentwicklung. In Split wurden für Juni und Juli weniger Liegeplätze gebucht als üblich. Sara Douzzan Zupanovic, Leiterin der Gruppe der Bootvermieter bei der Handelskammer Split, beobachtet ein verändertes Verhalten: „Unsere Gäste essen immer seltener in Restaurants und kochen stattdessen an Bord. Das erkennen wir am erhöhten Verbrauch von Gas, das wir ihnen zur Verfügung stellen.“

Preisrechtfertigung

Gastronomen rechtfertigen die höheren Preise mit gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Mieten und Nebenkosten. Anton Faris, ein Gastronom aus Rovinj, meint: „Die Preise im Ausland sind vergleichbar mit unseren. Wir sind Teil Europas geworden, und die Arbeitskosten haben entsprechend europäisches Niveau erreicht.“

Besonders bei Alltagsgenüssen wie Kaffee zeigen sich erhebliche Preisunterschiede. In einem Fünf-Sterne-Hotel in Zagreb kostet ein Milchkaffee 3,50 Euro – deutlich mehr als die 2,20 Euro im nahegelegenen Café, aber wesentlich günstiger als in Opatija, wo derselbe Kaffee in einem vergleichbaren Hotel mit 6 Euro zu Buche schlägt.

Wirtschaftsexperten sehen die Entwicklung kritisch. „Wir haben eine Diskrepanz zwischen einem Preisanstieg von 50 Prozent und einer Kaufkraftsteigerung von nur 15 Prozent bei unseren Besuchern. Was passiert dann? Diese Touristen schauen sich nach Alternativen um“, warnt Wirtschaftsanalyst Mladen Vedris.

Maßnahmen für mehr Transparenz

Um die Preissituation besser in den Griff zu bekommen und für mehr Verbraucherschutz zu sorgen, hat die kroatische Regierung erst kürzlich reagiert. Im Mai 2025 wurden neue Vorschriften eingeführt, die Einzelhändler zur täglichen Veröffentlichung aktualisierter Preislisten im Internet verpflichten. Durch diese Maßnahme sollen Urlauber und Einheimische Preise für Lebensmittel, Getränke und andere Alltagsprodukte einfacher vergleichen können.

Die Regierung hofft, dadurch mehr Markttransparenz zu schaffen und überzogene Preissteigerungen einzudämmen.