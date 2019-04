Milijana (21) und Milojko (74) wollen es im TV tun, um ihre Liebe zu beweisen! (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Sie polarisieren seitdem ihre Beziehung publik wurde – Milijana und Milojko trennt ein Altersunterschied von über 50 Jahren (KOSMO berichtete). Um ihre Liebe zu beweisen, entschließt sich das Paar nun zu einem ungewöhnlichen Schritt…



Milijana (21) und ihrem Liebsten Milojko ist kein Preis zu hoch, um alle Kritiker von ihrer Liebe zu überzeugen. So ließ sich das Paar aus der serbischen Stadt Požega auch auf eine Teilnahme in der Reality TV-Show „Parovi“ (zu Deutsch: Paare) ein.

Lesen Sie auch: Großteil der Serben sieht Kosovo als verloren an Vom 8. bis zum 14. März 2019 wurden insgesamt 1.207 Personen zu Themen bezüglich des Kosovos befragt. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

Im Rahmen der serbischen Show wollen Milijana und ihr Verlobter kritische Stimmen verstummen lassen, indem sie beweisen, dass sie tatsächlich täglich Sex haben. Zudem denke das Paar gar nicht daran, damit aufzuhören, da sie auch daran arbeiten, Nachwuchs zu zeugen.

„Die Männer in der Show sind in der Regel jung. Keiner von ihnen hat graues Haar oder trägt eine Brille. Somit haben sie bei mir schon mal keine Chancen“, so Milijana deutlich.

Auf die Frage, wie sie ihrer Liebe im Zuge der Show Ausdruck verleihen würden, erklärte die 21-Jährige: „Wir werden kuscheln und uns lieben, wie wir es zuhause tun. Ich möchte den Menschen wirklich beweisen, dass das zwischen uns echt ist, und kein Marketing-Trick, wie viele behaupten!“

Auch Details aus dem Schlafzimmer ließ das Paar nicht aus. Die Lieblingsstellung der beiden sei der „Doggy Style“ – also „von hinten“. Das lege allerdings auch daran, dass Milojko aufgrund einer Herz-OP nicht mehr in der Lage ist die Missionarsstellung zu vollziehen.

„Ich liebe Sex-Stellungen, in denen der Mann dominiert. Ich werde ganz wild, wenn mir Milojko einen Klaps auf den Hintern gibt“, so die Parovi-Teilnehmerin offen. „Um ihm Lust auf Sex zu machen, reicht es, wenn ich nackt aus der Dusche komme“, fügt sie hinzu.

Aber auch seine jüngere Gespielin sei leicht in Fahrt zu bringen. „Ich muss ihr nur auf den Bauch greifen, und sie bekommt Lust“; so Milojko. Sex hat das Paar eigenen Angaben zufolge ohne jegliche Hilfsmittel.

In der Show lieferten Milijana und Milojko bereits eine kleine Kostprobe von ihrem Vorspiel…Aber seht selbst auf der nächsten Seite…