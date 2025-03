Milliardär betrogen: Luxusauto-Kauf endet im Desaster

Ein Milliardär aus Los Angeles investiert Millionen in einen Mercedes-AMG One. Doch der Händler entpuppt sich als Betrüger aus Texas.

Michael Mente, ein prominenter Milliardär aus Los Angeles und Gründer des Online-Modehandels Revolve, investierte im Jahr 2021 eine beachtliche Summe von 5,4 Millionen Dollar, um einen Mercedes-AMG One zu erwerben. Die Transaktion erfolgte über einen französischen Autohändler, doch dieser verschwand spurlos, wie aus einer im Februar eingereichten Bundesklage hervorgeht. Mente hatte das Fahrzeug direkt beim Hersteller reserviert und seine persönlichen Vorlieben für den von der Formel 1 inspirierten Hyperwagen angegeben.

Betrug durch falschen Händler

Um den Kauf abzuwickeln, wandte sich Mente an den Anwalt Scott Oliver aus Colorado. Oliver arbeitete mit einem angeblichen Händler namens Jean-Pierre M.R. Clement zusammen, wie die Denver Post berichtete. Doch dieser vermeintlich französische Händler existierte nicht wirklich. Im Juni 2022 erhielt Mente von der US-Heimatschutzbehörde die Information, dass Clement in Wahrheit der texanische Betrüger Traveon Rogers sei. Zu diesem Zeitpunkt war der Mercedes-AMG One bereits ausverkauft, obwohl die Produktion noch nicht begonnen hatte.

„Rogers schaffte es, die Leute zu überzeugen und sie dazu zu bringen, Geld zu zahlen und Menschen um viel Geld zu betrügen“, kommentierte Oliver die Situation. Rogers, der behauptete, ein Projektleiter in der Ölindustrie zu sein und durch frühe Investitionen in Snapchat sowie die Gründung einer privaten Investmentfirma zum Milliardär geworden zu sein, erzählte eine gänzlich andere Geschichte.

Er verbüßt derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen eines ähnlichen Betrugsschemas, bei dem er sich fälschlicherweise als Vertreter von Aston Martin ausgab und Dokumente fälschte.