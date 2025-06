Millionen Fans trauern: Cousin erschießt Social-Media-Star an ihrem 18. Geburtstag

Ein Geburtstag endet in Tragödie: Die pakistanische TikTok-Berühmtheit Sana Yousaf wurde mit gerade einmal 18 Jahren erschossen – ihr Cousin steht unter Mordverdacht.

Die pakistanische Social-Media-Persönlichkeit Sana Yousaf, die auf TikTok mehr als 1,2 Millionen Anhänger und auf Instagram über 500.000 Follower verzeichnete, wurde Opfer eines tödlichen Verbrechens. Die junge Frau, die in ihren Beiträgen Alltagseinblicke teilte und sich für kulturelle Identität, Bildungsthemen sowie Frauenrechte einsetzte, starb durch Schüsse an ihrem 18. Geburtstag – während ihre Mutter die Tat mitansehen musste.

Der tödliche Angriff ereignete sich am Abend des 2. Juni in der Wohnung der Familie in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Nach Ermittlungen der Behörden soll ihr eigener Cousin die tödlichen Schüsse abgegeben haben, während die Mutter des Opfers anwesend war. Ermittler bezeichnen den Vorfall als „kaltblütigen Mord“.

Hintergründe der Tat

Laut Times of India gehen die Behörden von einem sogenannten Ehrenmord aus – einer Tötung einer Person, meist einer Frau, durch Familienmitglieder zur vermeintlichen Wiederherstellung der Familienehre. Der Spiegel berichtet, dass der 22-jährige Tatverdächtige zuvor mehrfach erfolglos versucht hatte, sich der 18-Jährigen zu nähern. Der geständige Täter wurde noch am selben Tag festgenommen.

Weltweite Trauer

Die Nachricht vom Tod der Teenagerin löste international Erschütterung aus und befeuerte erneut Debatten über Gewalt an Frauen. In den sozialen Netzwerken häufen sich Trauerbekundungen. „Ich kann das einfach nicht glauben 💔 Möge ihre Seele in Frieden ruhen“, „Das fühlt sich nicht real an. Du hast gestrahlt und warst gerade mal 17. Es tut mir so leid, dass diese Welt dich nicht beschützt hat. Ruhe in Frieden, mein Schatz 💔“ oder „Sie verstarb nur 11 Stunden nach ihrem letzten Beitrag. Es ist wirklich unglaublich. Bitte betet für ihre Seele. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihre Familie im Moment durchmachen muss“, schreiben trauernde Fans in den Kommentarspalten.