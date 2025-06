Krieg, Flucht, Wiederaufbau: Warum jetzt Ukrainerinnen die Drecksarbeit machen

Während Männer an der Front kämpfen oder ins Ausland geflüchtet sind, greifen Frauen in der Ukraine zu Kelle und Hammer. Die Baubranche wird zum Symbol eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels.

In der Ukraine werden zunehmend Frauen in traditionell männlich dominierten Bauberufen ausgebildet, um dem akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Leiterin eines Berufsbildungszentrums in Kiew erklärt: „Wir haben einen großen Bedarf an Fachkräften. Deshalb bilden wir jetzt auch gezielt Frauen in Berufen aus, die früher als rein männlich galten.“ In ihrer Einrichtung erlernen Frauen mittlerweile Tätigkeiten wie Maurerhandwerk, Fliesenlegen oder Malerarbeiten. Das Interesse an diesen Umschulungsprogrammen ist beachtlich – viele Teilnehmerinnen möchten beim Wiederaufbau des kriegsgeschädigten Landes mitwirken oder suchen einfach nach einer verlässlichen Erwerbsquelle.

Der Krieg hat tiefe demografische Lücken in der Ukraine hinterlassen: Hunderttausende Männer sind gefallen oder verwundet, rund eine Million dienen in den Streitkräften. Zahlreiche weitere versuchen, sich der Einberufung zu entziehen. Im Straßenbild sind kaum noch Männer zwischen 25 und 60 Jahren anzutreffen. Diese Entwicklung führt zu einem massiven Arbeitskräftedefizit in verschiedenen Wirtschaftszweigen – besonders deutlich im Bausektor.

Landesweite Ausbildung

Nach mehrmonatiger Ausbildung können die Teilnehmerinnen direkt auf Baustellen eingesetzt werden. Die ukrainische Regierung fördert diese Programme aktiv, um die Wiederaufbaumaßnahmen zu beschleunigen. Angesichts der durch russische Angriffe zerstörten Städte und Dörfer besteht ein enormer Sanierungsbedarf im ganzen Land.

Vergleichbare Qualifizierungsinitiativen existieren inzwischen auch in anderen ukrainischen Regionen. In Lwiw, Dnipro und Odessa werden ebenfalls Frauen in handwerklichen Berufen geschult. Die Behörden sehen darin nicht nur eine Lösung für den Personalmangel, sondern auch eine Chance zur gesellschaftlichen Stärkung der Rolle der Frauen.

Persönliche Motivation

Eine Programmteilnehmerin berichtet: „Ich habe früher im Büro gearbeitet, aber jetzt will ich etwas Praktisches tun. Ich will helfen, mein Land wieder aufzubauen.“ Eine weitere Auszubildende ergänzt: „Am Anfang war es schwer, aber jetzt bin ich stolz auf das, was ich kann.“

