Millionenerbin Engelhorn verteilt ab Samstag ihr Geld

Die Millionenerbin Marlene Engelhorn startet eine außergewöhnliche Initiative: den „Guten Rat für Rückverteilung“. Ihr Ziel ist es, ihr Vermögen von 25 Millionen Euro gerecht zu verteilen. Die erste Sitzung des Rates findet diesen Samstag in Salzburg statt.

Die Suche nach Gerechtigkeit in der Vermögensverteilung treibt Marlene Engelhorn an. Die Millionenerbin hat den „Guten Rat für Rückverteilung“ ins Leben gerufen, um über die Verteilung ihres Erbes zu entscheiden. Engelhorn, die seit Jahren für eine faire Besteuerung von überreichen Menschen eintritt, sieht in der Gründung des Rates eine Möglichkeit, die Schere zwischen Arm und Reich zu verringern. Sie kritisiert, dass die Politik in dieser Frage zu langsam oder gar nicht handelt.

50 Personen ausgewählt

Um eine repräsentative und realitätsnahe Gruppe für den Rat zu gewinnen, wurde ein Miniatur-Österreich geschaffen. 50 Personen wurden zufällig ausgewählt, wobei Faktoren wie Geschlecht und Alter, Herkunft, Region und Urbanisierung sowie Bildung, Erwerbsstatus und Einkommen berücksichtigt wurden. Der Rat spiegelt somit das „große“ Österreich nahezu perfekt wider, mit nur minimalen Abweichungen von durchschnittlich 1,5 Prozent.

An sechs Wochenenden wird der Rat nun über Vermögens- und Verteilungsgerechtigkeiten diskutieren. Engelhorn wird zur Begrüßung des Rates kurz vor Ort sein, bevor sie wieder abreist. Die abschließende Sitzung ist für den 8. und 9. Juni geplant.

Die finale Entscheidung über die Verteilung des Erbes von Marlene Engelhorn wird vom „Guten Rat für Rückverteilung“ getroffen. Mit Spannung wird erwartet, welche Beschlüsse der Rat in den kommenden Wochen fassen wird und wie das Erbe von 25 Millionen Euro letztendlich verteilt wird. Engelhorns Initiative könnte dabei als Vorbild für andere dienen, die ebenfalls ihr Vermögen gerecht verteilen möchten.