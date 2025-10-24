Millionenregen: Warum 2025 das beste Lottojahr aller Zeiten wird

Millionengewinne im Lotto sind seltener als Blitzeinschläge, doch jährlich treten bis zu 200 Menschen diesem exklusiven Kreis bei – mit steigender Tendenz.

Wer einen Super-Sechser im Lotto trifft, betritt einen der exklusivsten Kreise überhaupt. Obwohl die Wahrscheinlichkeit zunächst gering erscheint, wächst die Liste der Millionengewinner jährlich um 150 bis 200 Personen, die sich neben dem Eintrag in die Lotto-Annalen auch ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit sichern.

Überraschend zeigt ein Blick auf die Spitzengewinner bei Lotto 6 aus 49: Viele Rekordgewinne stammen bereits aus vergangenen Jahrzehnten und bewegen sich zwischen 25 und 50 Millionen Euro. Erfreulich für heutige Spieler: Seit Beginn der 2020er Jahre steigen die Gewinnsummen kontinuierlich an. Die Statistik belegt zudem, dass die meisten Höchstgewinne in den bevölkerungsreichsten Bundesländern erzielt wurden – an der Spitze steht Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg.

Den bisherigen Rekord hält ein Glückspilz, der am 10. Jänner 2024 mit den Zahlen 14, 25, 28, 32, 36, 49 und der Superzahl 4 satte 48 Millionen Euro gewann. Als einziger Tipper mit der richtigen Zahlenkombination sicherte er sich den höchsten jemals in Deutschland ausgezahlten Lottogewinn.

Der jüngste Jackpot-Knacker freute sich am 11. Oktober 2025 über 4.808.708,40 Euro. Mit den Gewinnzahlen 13, 17, 22, 23, 28, 36 und der Superzahl 1 war er der einzige Volltreffer des Tages und konnte die gesamte Summe für sich beanspruchen.

Rekordgewinne 2025

Im laufenden Jahr 2025 wurden bislang 194.363.737,70 Euro an insgesamt 20 Gewinner ausgeschüttet. Von den 17 geknackten Jackpots war der höchste mit 30.672.572,80 Euro dotiert und wurde am 29. März 2025 von zwei Spielern geteilt – jeder erhielt 15.336.286,40 Euro. Der höchste Einzelgewinn des Jahres ging am 1. Februar 2025 mit 23.353.633,20 Euro an einen Sologewinner.

Das Jahr 2024 brachte 21 Glückspilzen insgesamt 288.938.757,60 Euro ein. Von den 18 geknackten Jackpots stellte einer mit 48.580.715,30 Euro einen neuen deutschen Rekord auf. Dieser Höchstgewinn wurde am 3. Jänner 2024 an einen einzelnen Spieler ausgezahlt.

Im Jahr 2023 verteilten sich 252.744.925,10 Euro auf 20 Gewinner. Bemerkenswert: Alle 20 ausgelobten Jackpots wurden geknackt. Der höchste Einzelgewinn des Jahres betrug 45.000.000 Euro und wurde am 14. Jänner 2023 ausgezahlt.

Millionäre pro Jahr

Wie viele Menschen knacken jährlich den Hauptgewinn? Im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts wurden die Summen der ersten Gewinnklasse an 26 Personen pro Jahr ausgeschüttet. Besonders erfolgreich war das Jahr 2018 mit 31 Jackpot-Gewinnern. Zum Vergleich: 2023 gab es 20 Gewinner bei 14 ausgespielten Jackpots, 2024 waren es 22 Gewinner bei 18 Jackpots.

Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der Jackpots und der Gewinner erklärt sich dadurch, dass manche Gewinnsummen unter mehreren Tippern aufgeteilt werden. In anderen Fällen greift die Regelung zur Zwangsausschüttung, wodurch Preisgelder über die zweite Gewinnklasse verteilt werden. Daher gibt es häufig mehr Gewinner in der ersten Klasse als ausgespielte Jackpots.

Wie viele Lottospieler gewinnen jährlich mehr als eine Million Euro? Die Zahl dieser sogenannten „Großgewinne“ steigt kontinuierlich. Während vor einigen Jahren etwa 100 bis 120 Personen pro Jahr Millionenbeträge gewannen, nähert sich diese Zahl mittlerweile der 200er-Marke.

Besonders beim klassischen Lotto 6aus49 nimmt die Zahl der Millionengewinner seit 2020 deutlich zu. Das Jahr 2024 stellte mit 193 Großgewinnern einen neuen Rekord auf. Diese positive Entwicklung resultiert aus einer Regeländerung, durch die auch in der zweiten Gewinnklasse regelmäßig rund eine Million Euro ausgeschüttet werden – somit kann man auch ohne Volltreffer Millionär werden.

Die genannten Statistiken umfassen übrigens alle Großgewinne des Deutschen Lotto- und Totoblocks, einschließlich Ausschüttungen aus der Europalotterie Eurojackpot (europäische Lotterie), Spiel 77 und der GlücksSpirale, die in ihren Spitzenklassen ebenfalls hohe Gewinnsummen bieten.