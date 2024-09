Mit neuen Knöpfen: Apple präsentiert das iPhone 16

Apple hat im Rahmen seines jährlichen Herbst-Events mit dem Titel „It’s Glowtime“ die neuesten Modelle seiner iPhone-Reihe vorgestellt. Die Präsentation, die per Video-Event erfolgte, enthüllte die Smartphones iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max.

Der neue A18-Prozessor im Detail

Ein zentrales Element der 2024er-Modelle ist der neue A18-Prozessor, der in verschiedenen Varianten in den Geräten zum Einsatz kommt. Jedoch gibt es Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit: Während das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max den leistungsfähigen A18 Pro nutzen, begnügen sich das iPhone 16 und 16 Plus mit der Standardversion des SoC (System on a Chip). Dies stellt eine Abweichung vom bisherigen Muster dar, bei dem die Nicht-Pro-Modelle den Prozessor des Vorjahres nutzten. Aller Voraussicht nach hängt dies mit den hohen Hardwareanforderungen der neuen KI Apple Intelligence zusammen, die nur auf dem A18 Pro optimal läuft.

Verbesserungen und neue Funktionen

Der A18-Chip, bestehend aus zwei Performance- und vier Effizienzkernen, wird von zusätzlichen Recheneinheiten im A18 Pro unterstützt. Dies steigert die Gesamtleistung und Effizienz der Geräte erheblich. Ein bemerkenswertes neues Feature in allen Modellen ist der kapazitive Schalter namens Camera-Control, der verschiedenen Zwecken wie dem Selbstauslöser dient. Zudem sind nun auch im iPhone 16 und iPhone 16 Plus die Action-Buttons vorhanden, die zuvor den Pro-Modellen vorbehalten waren und den bisherigen Schiebeschalter für den Stumm-Modus ablösen.

Neue Farben und „Action Button„

Das iPhone 16 wird, ähnlich wie sein Vorgänger, in den Größen 6,1 und 6,7 Zoll angeboten. Eine willkommene Neuerung sind die neuen Farbvarianten. Neben den klassischen Farben Schwarz und Weiß können sich die Käufer nun auch für sanfte Töne wie Pink, Blau und Grün entscheiden. Ein besonderes Highlight ist der Action Button, der nun auch im Standardmodell des iPhone 16 verfügbar ist. Mit diesem Button können benutzerdefinierte Aktionen ausgeführt werden.

Zudem wurde die innovative „Camera Control“ eingeführt. Dieser Bereich, der sich direkt unter dem Power-Button auf der rechten Seite befindet, reagiert auf Druck- und Wischgesten und ermöglicht eine verbesserte Steuerung der Kamera. Ungewöhnlich dabei ist, dass es sich nicht um einen traditionellen „Capture Button“ handelt, sondern um eine empfindliche Oberfläche, die sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden kann.

Verbesserte Kamera

Die Kamera-Ausstattung der neuen iPhones wurde ebenfalls verbessert. iPhone 16 und 16 Plus unterstützen nun den Makromodus für die Ultraweitwinkel-Kamera, eine Funktion, die bisher den Pro-Modellen vorbehalten war. Diese Modelle behalten jedoch die 12 Megapixel beibehalten, während die Weitwinkel-Kamera (Fusion Camera) mit 48 Megapixeln ausgestattet ist und 2x-Tele-Aufnahmen mit 12 Megapixeln ermöglicht.

Die Ultra-Weitwinkelkamera des iPhone 16 verfügt nun über Autofokus und zeigt eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Neu ist auch, dass der Makro-Modus im Basismodell verfügbar ist. Die Kameraobjektive sind jetzt vertikal angeordnet, was die Erstellung von „Spatial Fotos“ ermöglicht, die speziell für das Vision Pro-Headset optimiert sind. Apple Intelligence sorgt nicht nur für bessere Bildqualität, sondern auch für eine signifikante Reduzierung von Windgeräuschen bei Videoaufnahmen, was zu einer klareren Audioqualität führt.

In puncto Design stehen den Konsumenten neue Farboptionen zur Verfügung. Statt der bisherigen Gelb-, Pink-, Grün- und Schwarz-Varianten wird das iPhone 16/16 Plus nun in den Farben Teak, Pink, Ultramarin, Schwarz und Weiß angeboten.