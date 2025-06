Mit SMS-Trick und gestohlener Bankomatkarte: Polizei jagt dreisten Betrüger

Erst stahl er eine Brieftasche samt PIN-Code, dann erschlich er sich als falscher Sohn eine Überweisung. Nun fahndet die Polizei mit Kamerabildern nach dem Betrüger.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im Februar eine gefundene Brieftasche nicht zurückgab und stattdessen die darin enthaltene Bankomatkarte für betrügerische Zwecke nutzte. Der Unbekannte entwendete am 3. Februar 2025 die Brieftasche einer 18-Jährigen, in der sich neben der Bankomatkarte auch der notierte PIN-Code befand. Noch am selben Tag behob er Bargeld in einer Bankfiliale in Wien-Meidling.

Weiterer Betrug

Der Betrug setzte sich fort, als der Verdächtige zwei Tage später eine 56-jährige Frau aus Saalfelden am Steinernen Meer in Salzburg kontaktierte. Per SMS gab er sich als deren Sohn aus und überredete sie zu einer Überweisung im niedrigen vierstelligen Eurobereich – auf jenes Konto, das mit der gestohlenen Bankomatkarte verbunden war.

Polizeiliche Fahndung

Die Wiener Landespolizeidirektion veröffentlicht nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aufnahmen aus der Banküberwachungskamera. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter 01-31310/43510 zu melden – auf Wunsch auch anonym.

Für den abgebildeten Mann gilt die Unschuldsvermutung.