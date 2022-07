Mitnahme von Nahrungsmitteln: So teuer kann es für Urlauber am Zoll werden

Wenn sie ans Meer fahren, nehmen Touristen aus dem Balkan gerne bestimmte Mengen an Essen, Getränken und sogar Zigaretten mit, wie ihre Bekenntnisse in griechischen Gruppen in sozialen Netzwerken belegen.

Die meisten wissen jedoch nicht, dass sie mit einem solchen Verfahren einen Zollverstoß begehen und neben der Tatsache, dass sie möglicherweise ohne diese Lebensmittel bleiben, auch eventuell Bußgeld zahlen müssen.

Fleisch, ob getrocknet oder roh, Milchprodukte, gekochte Mahlzeiten, Zigaretten finden sich normalerweise in den Taschen und Koffern unserer Reisenden, die mit dem Bus oder Auto nach Griechenland reisen. Einige Regeln müssen jedoch beachtet werden.

Alles hat seinen Preis

Der Gesamtwert der Waren, die Sie problemlos nach Griechenland einführen können, sollte in der Praxis laut Zollrecht 300 Euro pro Passagier nicht überschreiten.

„Stop“ für Fertiggerichte

Nach den geltenden Gesetzen ist es nämlich verboten, Hot Dogs, Käse, Joghurt, Sauerrahm, Sarma, gefüllte Paprika, Bohnen und andere verderbliche Lebensmittel nach Griechenland einzuführen.

Falls die Zollbeamten dies in Ihrem Gepäck finden, haben sie das Recht, die Lebensmittel zu beschlagnahmen und wegzuwerfen.

(FOTO: iStock)

Zigaretten und Alkohol begrenzt

Nach den aktuellen Regeln gibt es einen Unterschied, ob Sie mit dem Flugzeug, dem Auto oder dem Bus nach Griechenland eingereist sind.

Im Straßenverkehr beträgt die erlaubte Zigarettenmenge pro Person zwei Packungen, also 50 Gramm Zigaretten und eine Packung Zigaretten.

Bei alkoholischen Getränken ist es gemäß den Vorschriften erlaubt, einen Liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von über 22 % oder zwei Liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von 22 % oder zwei Liter Wein mit zwei Litern Tafelwein nach Griechenland einzuführen.

Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, können Sie eine Zigarettenstange oder fünfzig Zigarren und 250 Gramm Tabak nach Griechenland einführen. Beim Alkohol ist auch hier die erlaubte Menge größer.

(FOTO: iStock)

Geld und Medizin

Reisende sind verpflichtet, das mitgeführte Bargeld in Höhe von 10.000 Euro oder mehr dem Zoll zu melden. Bei Medikamenten können Sie die Menge eingeben, die Sie für die verschriebene Therapie benötigen, der entsprechende ärztliche Unterlagen beizufügen sind.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr Urlaub nicht zu kurz kommt und Sie keine Probleme mit dem griechischen Zoll haben, ist, die ein oder zwei Wochen, die Sie am Meer verbringen möchten, bescheiden zu bleiben. Es wird Ihnen also niemand vorwerfen, dass Sie ein paar Würstel und ein paar Pasteten transportiert haben, aber wenn Sie drei Koffer mit Fleisch, Süßigkeiten und Fertiggerichten aus der Tiefkühltruhe vollstopfen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass all das an der Grenze bleibt.