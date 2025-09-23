Mitternachts-Schock: Nächtliches Beben versetzt Niederösterreicher in Angst

Nächtlicher Donner weckt Bewohner in Gloggnitz: Ein leichtes Erdbeben sorgt für bewegte Gegenstände und aufgeschreckte Menschen im Bezirk Neunkirchen.

In der Nacht zum Dienstag verzeichnete die Region Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, eine leichte seismische Aktivität. Wie GeoSphere Austria mitteilte, wurde um 3.12 Uhr ein Erdbeben mit einer Magnitude von 1,2 registriert. Das Epizentrum lag rund fünf Kilometer südwestlich von Gloggnitz im Bereich der Ortschaft Schlagl in der Gemeinde Raach. Mehrere Einwohner nahmen die Erschütterungen deutlich wahr.

📍 Ort des Geschehens

Wahrnehmbare Auswirkungen

Laut der Mitteilung des Österreichischen Erdbebendienstes berichteten Betroffene von sich bewegenden Gegenständen und einem hörbaren Donner. Trotz der spürbaren Vibrationen können Gebäudeschäden bei einem Beben dieser Stärke ausgeschlossen werden. Die örtlichen Behörden bestätigten, dass keine Schäden an Gebäuden registriert wurden.

Seismische Aktivität in der Region

Die Region Gloggnitz ist immer wieder von leichten Erdbeben betroffen. Bereits im Juni 2025 wurden dort fünf kleinere Beben unterhalb der Stärke 2,0 registriert, das stärkste davon mit einer Magnitude von 1,0.

Die wiederholte seismische Aktivität in diesem Gebiet ist auf die geologischen Gegebenheiten der östlichen Alpenregion zurückzuführen.