MONA lockt mit exklusivem Gewinnspiel und einmaligen Preisen! 

Seit 1989 steht das Label MONA aus Belgrad für hochwertige Taschen, edle Lederwaren und Mode, die klassische Eleganz mit modernem Chic verbindet. Mit dem ersten Store in Wien – eröffnet im April 2025 im Grand Palais Mall am Kärntner Ring – ist MONA nun auch hierzulande ein neuer Anlaufpunkt für alle, die Wert auf exklusive, zeitlose Mode legen.

Am Samstag, den 4. Oktober 2025, lädt MONA zur großen Autumn Season Opening Party in den Wiener Store ein. Dich erwartet ein stilvoller Shopping-Tag mit exklusiven Rabatten von 10 bis 50 Prozent auf ausgewählte Artikel, dazu ein spannendes Gewinnspiel, bei dem alle Besucherinnen bis 18:00 Uhr teilnehmen können. Die Ziehung der drei Hauptgewinne findet live vor Ort statt und sorgt für besondere Spannung und Freude. Abgerundet wird der Tag durch einen Aperitif und Leckereien, die das Event zu einem genussvollen Auftakt in den Herbst machen.

HARD FACTS Samstag, 4. Oktober 2025 | 10:00–20:00 Uhr

MONA Store Wien – Kärntner Ring 9-13, 1010 Wien (Grand Palais Mall)

www.monaonline.com

Sei dabei und feiere mit MONA den Start in eine neue Saison voller Eleganz und Stil!