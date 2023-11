Montenegrinerin spendet Niere und schenkt Mitbürger neues Leben!

Zorica Drakulic Vidakovic, eine Wohltäterin aus Herceg Novi, hat eine Niere an ihren Mitbürger Bozo Batricevic gespendet, der 15 Jahre lang auf Dialyse angewiesen war. Die komplexe Operation fand in der Türkei statt und markiert das Ende eines langen Leidenswegs für Batricevic. Die beiden Protagonisten, die sich durch Bauarbeiten an Vidakovics Haus kennenlernten, stehen nun gemeinsam auf dem Weg der Genesung.

Die Dialyse ist ein medizinisches Verfahren, das bei Nierenversagen eingesetzt wird, um die Funktion der Nieren zu ersetzen. Bozo Batricevic, ein Einwohner von Herceg Novi, war 15 Jahre lang auf diese Behandlung angewiesen. Sein Leidensweg begann, als er vor etwa zehn Jahren Bauarbeiten am Haus von Zorica Drakulic Vidakovic durchführte.

„Ich kenne ihn seit etwa zehn Jahren, und während der Arbeiten erzählte er mir von dem Problem, mit dem er seit 15 Jahren kämpft“, erinnert sich Vidakovic.

Ursprünglich sollte Batricevics Schwiegersohn Dragan Loncar als Spender fungieren, doch gesundheitliche Probleme verhinderten dies. In dieser schwierigen Situation bot Vidakovic ihre Hilfe an. Dann sagte ich Bozo, dass ich bereit bin, Spender zu sein, und wir begannen mit der Vorbereitung der Dokumente für die Reise in die Türkei“, erzählt Vidakovic.

Für ihre Wohltätigkeitsarbeit bekannt

Die Operation wurde erfolgreich in der Türkei durchgeführt und dauerte vier Stunden. „Nach dem Eingriff teilten uns die Ärzte mit, dass die Operation kompliziert war, aber das Wichtigste ist, dass alles hinter uns liegt“, betont Vidakovic. Beide erholen sich nun von dem Eingriff.

„Bozo und ich sind gut, wir erholen uns. Es muss wehtun, aber nichts im Vergleich dazu, wenn ich weiß, dass ich jemanden von der Dialyse gerettet habe“, fügt Vidakovic hinzu.

Zorica Drakulic Vidakovic ist in Herceg Novi und darüber hinaus für ihre Wohltätigkeitsarbeit bekannt. Sie hat bedürftigen Familien geholfen, Essen, Kleidung und Schuhe gebracht und wurde mit dem höchsten Preis, dem Oktoberpreis in Herceg Novi, ausgezeichnet.

Ihre jüngste Tat der Nächstenliebe – die Nierenspende an Batricevic – ist ein weiterer Beweis für ihr unermüdliches Engagement für die Hilfebedürftigen.