Mutter bringt Baby in der Dusche zur Welt und verbuddelt es im Garten

Nach einer unerwarteten Geburt in der Dusche verstirbt ein Neugeborenes. Die verhafteten Eltern beschuldigen nun den Rettungsdienst, der trotz Notruf keine Hilfe schickte.

Ein grausiger Fund erschütterte am 10. August die beschauliche Gemeinde La Chapelle-Palluau in der französischen Vendée. Polizeikräfte entdeckten im Garten eines Wohnhauses die sterblichen Überreste eines Neugeborenen. Die Behörden nahmen umgehend die 24-jährige Mutter und den 26-jährigen Vater des Säuglings fest. Während die Staatsanwaltschaft die Mutter wegen unterlassener Hilfeleistung anklagte, muss sich der Vater wegen Mordverdachts verantworten. Beide befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Fall nimmt jedoch eine unerwartete Wendung: Das Paar erstattete seinerseits Anzeige gegen den Rettungsdienst, dem sie mangelnde Hilfe bei der Entbindung vorwerfen. Der Verteidiger des Vaters betont: „Hätten Profis telefonisch geholfen, wäre das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen.“ Die Ermittlungen zur tatsächlichen Verantwortung für den Tod des Säuglings dauern an.

In Frankreich sind Notrufzentralen verpflichtet, alle eingehenden Anrufe zu dokumentieren und bei medizinischen Notfällen qualifizierte Hilfe zu koordinieren. Der Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) arbeitet mit speziell ausgebildeten Ärzten, die telefonische Diagnosen stellen und über den Einsatz von Rettungswagen entscheiden. Bei Geburtsnotfällen gilt ein striktes Protokoll: Sobald Wehen erkannt werden, muss medizinische Hilfe entsandt werden. Die Verweigerung einer Rettungswagenentsendung bei einem gemeldeten medizinischen Notfall kann in Frankreich strafrechtliche Konsequenzen haben.

⇢ Fritzl-Anwältin Wagner: „Keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit



Unerwartete Geburt

Nach Angaben von David Potier, dem Anwalt der jungen Frau, soll seine Mandantin nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst haben. Gegenüber dem Sender France Bleu schilderte der Jurist, dass die 24-Jährige in der Nacht vom 7. auf den 8. August plötzlich unter heftigen Bauchschmerzen litt. Als sich ihr Zustand verschlechterte, alarmierte ihr Partner den Notdienst.

Doch die Notrufzentrale nahm den Anruf offenbar nicht ernst. Statt einen Rettungswagen zu entsenden, empfahl man lediglich Schmerzmittel und einen Arztbesuch am folgenden Morgen. Die Situation eskalierte jedoch rasch – die Frau brachte kurz darauf völlig unvorbereitet ein Kind in der Dusche zur Welt. „Im Polizeiverhör beschrieb sie alle Phasen der Wehen, die sie erlebte, ohne zu verstehen, was geschah“, erklärte Potier dem Sender.

Verheimlichung oder Verdrängung einer Schwangerschaft betrifft etwa eine von 500 Schwangerschaften. Mediziner bezeichnen das Phänomen als „Schwangerschaftsverleugnung“ (déni de grossesse). Besonders bei jungen Frauen können psychische Faktoren, hormonelle Besonderheiten oder atypische Schwangerschaftsverläufe dazu führen, dass eine Schwangerschaft bis zur Geburt unbemerkt bleibt.

Tragische Folgen

Der Schockzustand des Paares nach der unerwarteten Geburt wird auch vom Rechtsbeistand des mutmaßlichen Kindsvaters bestätigt. „Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind wie gelähmt“, erläuterte Anwalt Louis Yarroudh-Feurion gegenüber dem Sender BFMTV. Der 26-Jährige habe in dieser Ausnahmesituation die Nabelschnur durchtrennt. Sein Verteidiger spricht von „Handlungen aus Unwissenheit“, die dem Paar unterlaufen seien, da beide keinerlei Kenntnisse über Geburtsvorgänge besessen hätten.

Das Neugeborene verstarb kurze Zeit später aus bislang ungeklärten Gründen. Die forensischen Untersuchungen zur Todesursache sind noch nicht abgeschlossen. Einen erneuten Notruf setzte keiner der beiden ab. Laut Yarroudh-Feurion habe sein Mandant beim ersten Anruf verzweifelt um ärztliche Hilfe gefleht, doch der Rettungsdienst habe die Entsendung eines Krankenwagens verweigert. „Sie sagten ihm, dass sie nicht kommen würden“, so der Anwalt.

Bei Neugeborenen-Notallagen sind die ersten Minuten entscheidend: Atemwege müssen freigemacht, die Körpertemperatur stabilisiert und bei Bedarf eine Reanimation eingeleitet werden. Das unsachgemäße Durchtrennen der Nabelschnur ohne sterile Instrumente kann zu lebensbedrohlichen Blutungen oder Infektionen führen. In Frankreich sterben jährlich etwa 3,9 von 1.000 Neugeborenen – bei unassistierten Hausgeburten liegt die Rate deutlich höher.

Wie France Bleu berichtet, bestellte das Paar anschließend im Internet Hygieneartikel für die Frau sowie eine Schaufel, die am Folgetag geliefert wurden. Am Nachmittag soll der Vater den leblosen Körper des Neugeborenen im Garten beigesetzt haben. Der Anwalt des 26-Jährigen erklärte gegenüber BFMTV, dies sei geschehen, „damit das Kind in der Nähe bleibt“.

Von Gewissensbissen geplagt, vertraute sich der Mann später einem Freund an. Dieser informierte die Polizei, wodurch die Ermittlungen in Gang gesetzt wurden.

Nach französischem Recht muss jeder Todesfall innerhalb von 24 Stunden den Behörden gemeldet werden. Die eigenmächtige Bestattung ohne amtliche Genehmigung stellt eine Straftat dar. Die Staatsanwaltschaft wird nun prüfen müssen, ob die außergewöhnlichen Umstände und der psychische Ausnahmezustand des Paares als mildernde Faktoren zu werten sind.