Fritzl-Anwältin Wagner: „Keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit“

Astrid Wagner kämpft für die Freilassung eines der berüchtigtsten Verbrecher Österreichs. Für Josef Fritzl sieht die Strafverteidigerin alle Bedingungen erfüllt.

Die Wiener Strafverteidigerin Astrid Wagner sieht alle Voraussetzungen für eine Freilassung ihres Mandanten Josef Fritzl erfüllt. Gegenüber der APA erklärte die bekannte Juristin am Sonntag, dass der inzwischen 90-Jährige laut gerichtsmedizinischen Gutachten keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstelle. „Die Mindeststrafe von 15 Jahren hat mein Mandant verbüßt. Nach einer entsprechenden Vorbereitung steht einer Entlassung nichts mehr im Wege“, argumentierte Wagner auch in ihrer Podcast-Sendung „Plädoyer für Verbrecher“.

Beim Landesgericht Krems hat die Anwältin erneut einen Antrag auf bedingte vorzeitige Entlassung für den zu lebenslanger Haft verurteilten Fritzl eingereicht. Ein Dreiersenat des Landesgerichts Krems hatte im Mai 2024 die Verlegung Fritzls vom Maßnahmen- in den Normalvollzug angeordnet. Gleichzeitig lehnte das Gremium jedoch eine generelle bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug ab.

Rechtliche Grundlagen

Nach österreichischem Strafrecht ist bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe eine bedingte Entlassung grundsätzlich nach 15 Jahren möglich, sofern keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr besteht und entsprechende Gutachten dies bestätigen. Bereits im Jänner 2024 wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt, das Fritzl keine Gefährlichkeit mehr attestiert. Dennoch lehnte das zuständige Gericht eine bedingte Entlassung ab und ordnete lediglich die Verlegung vom Maßnahmenvollzug in den Normalvollzug an.

Fritzls Verbrechen

Fritzl gilt als einer der schwersten Straftäter in der österreichischen Kriminalgeschichte. Er hielt seine Tochter 24 Jahre in einem versteckten Kellerverlies in Amstetten gefangen, vergewaltigte sie tausendfach und zeugte sieben Kinder mit ihr. Ein Neugeborenes starb nach der Geburt.

Im Jahr 2008 wurde Fritzl wegen Mordes, Vergewaltigung, Blutschande (Inzest), Sklavenhandel und weiterer schwerwiegender Straftaten schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Verteidigerin bemängelt, dass ihr demenzkranker 90-jähriger Mandant bislang weder begleitete Ausgänge noch andere Reintegrationsmaßnahmen erhalten habe.

Wagners Forderung

Für den betagten Mann sei das Gefängnis definitiv nicht mehr der angemessene Aufenthaltsort, betonte Wagner kürzlich in ihrem Podcast „Plädoyer für Verbrecher“. Sie fügte hinzu: „Er will noch erleben, dass er aus dem Gefängnis rauskommt.“