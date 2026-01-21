Mutter wird zur Heldin: Sohn (21) nach Anfall in Autowrack eingeklemmt

Dramatische Szenen in der Steiermark: Als ein junger Fahrer einen epileptischen Anfall erleidet, wird seine direkt hinter ihm fahrende Mutter zur Lebensretterin.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Weiz erlitt am Dienstagabend schwere Verletzungen, als sein Fahrzeug in Fischbach gegen einen Baum krachte. Der junge Mann hatte während der Fahrt auf der Schanzsattelstraße (L114) gegen 20.45 Uhr einen epileptischen Anfall, wodurch er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter, streifte einen Baumstumpf und prallte schließlich mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus dem Auto gerissen wurde. Der Fahrer blieb bewusstlos im Wrack eingeklemmt.

Mutter als Ersthelferin

Glücklicherweise fuhr die Mutter des Verunglückten direkt hinter ihm und wurde so zur Ersthelferin. Sie hatte beobachtet, wie das Auto ihres Sohnes plötzlich in Schlangenlinien fuhr, bevor es von der Straße abkam. Die Frau alarmierte sofort die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Feuerwehrleute befreiten den Verletzten aus dem demolierten Fahrzeug. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der 21-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Oberwart eingeliefert.

Der Verunfallte gab später an, dass ein epileptischer Anfall zum Kontrollverlust geführt hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.