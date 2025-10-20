Mythos entlarvt: Das passiert wenn du den Tee zu lange ziehen lässt

Vergessener Teebeutel, bitterer Geschmack – doch was passiert im Körper, wenn der Tee zu lange zieht? Die Antwort überrascht und bietet sogar unerwartete Vorteile.

In der kalten Jahreszeit bietet eine Tasse Tee nicht nur angenehme Wärme, sondern kann je nach Sorte auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Grüner Tee beispielsweise wirkt entzündungshemmend und schützt die Zellen durch seinen hohen Gehalt an Polyphenolen (Pflanzenstoffe) und Flavonoiden vor freien Radikalen. Zusätzlich unterstützt er die Fettverbrennung und kann dadurch beim Gewichtsverlust unterstützend wirken.

Die optimale Ziehzeit wird meist auf der Verpackung oder am Teebeutel-Anhänger vermerkt und variiert je nach Teesorte. Doch was geschieht eigentlich, wenn der Tee länger als empfohlen zieht? Vielen dürfte das Szenario vertraut sein: Man lässt den Tee ziehen, widmet sich zwischenzeitlich anderen Aufgaben und vergisst das Getränk dann vollständig – mit dem Ergebnis einer deutlich überzogenen Ziehzeit.

Längere Ziehzeit

Entgegen verbreiteter Annahmen stellt ein zu lange gezogener Tee kein Risiko für die Gesundheit dar. Sie können ihn bedenkenlos trinken, sofern Sie mit dem möglicherweise veränderten Geschmack zurechtkommen. Bei vielen Teesorten führt eine verlängerte Ziehzeit nämlich zu einer deutlichen Bitterkeit.

Grundsätzlich werden durch längeres Ziehen bestimmte Inhaltsstoffe verstärkt aus den Teeblättern gelöst. Dies betrifft besonders grünen und schwarzen Tee, die sowohl Koffein als auch Polyphenole (auch als Gerbstoffe oder Tannine bekannt) enthalten.

Das Koffein löst sich bereits nach etwa drei Minuten vollständig im Wasser, während die Gerbstoffe erst ab ungefähr fünf Minuten verstärkt freigesetzt werden. Diese Tannine binden das Koffein und verringern dadurch dessen anregende Wirkung. Sie sind auch verantwortlich für den bitteren Geschmack.

Gesundheitliche Wirkung

Allerdings wirken Polyphenole antioxidativ und sollen sogar krebshemmende Eigenschaften besitzen. Darüber hinaus binden sie nicht nur Koffein, sondern auch Wasser im Darm, weshalb sie als natürliches Mittel gegen Durchfallerkrankungen eingesetzt werden können.

Für diesen Zweck eignet sich besonders schwarzer Tee, der dann absichtlich lange – etwa 15 Minuten – ziehen sollte, um eine maximale Menge an Tanninen zu lösen. Trotz des intensiv bitteren Geschmacks sollten Sie in diesem Fall auf Zucker oder andere Süßungsmittel verzichten, da diese abführend wirken und den gewünschten Effekt umkehren könnten.

Als allgemeine Orientierung für die optimale Ziehzeit gelten folgende Richtwerte:

– Grüner Tee: 1–3 Minuten

– Schwarzer Tee: 2–5 Minuten

– Weißer Tee: 2–3 Minuten

– Früchtetee: 5–10 Minuten

– Kräutertee: 5–10 Minuten