Nach Hamas-Entführung: Shani Luk lebt! Mutter bittet um Hilfe

„Jede Minute ist kritisch“ – Mit diesen Worten beschreibt Ricarda Louk die verzweifelte Lage ihrer Tochter Shani. Die 22-jährige Deutsche wurde während eines Angriffs der Hamas auf ein Musikfestival in Israel entführt. Sie befindet sich nun, schwer verletzt, in einem Krankenhaus in Gaza.

„Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist„, sagte Ricarda Louk in einer Videobotschaft, die von der „Tagesschau“ und „Bild“ veröffentlicht wurde. Doch die junge Frau ist schwer verletzt und ihre Mutter betont, dass jede Minute zählt.

Daher hat Ricarda Louk einen dringenden Appell an die deutsche Regierung gerichtet: „Wir bitten, nein wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt.“ Es gehe nicht darum, Zuständigkeiten zu klären, sondern um das Leben ihrer Tochter. „Das ist mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land, an Deutschland, mir zu helfen, meine Shani wieder nach Hause, gesund zurück zu bekommen“, so die Mutter.

Angriff auf Festival

Der Angriff auf das Festival in der Negev-Wüste, zu dem hunderte junge Israelis zusammengekommen waren, endete in einem Massaker. Ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von bis zu 250 Toten. Shani Louk wurde während dieses Angriffs entführt. Ein Video zeigt sie halbnackt auf einem Pick-Up zwischen mehreren Hamas-Männern, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ihre Mutter erkannte sie anhand ihrer Tattoos.

Shani Louk ist eine junge Frau mit Wurzeln in zwei Welten. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, zog nach Israel, wo Shanis Vater lebt. Obwohl Shani nie in Deutschland gelebt hat, pflegt sie enge Verbindungen zu ihren Großeltern in Ravensburg, Baden-Württemberg und besitzt zudem die deutsche Staatsbürgerschaft.