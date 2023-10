Pensionen steigen ab 2024: So viel bekommt ihr?

Es gibt eine gute Nachricht für alle, die sich auf ihren Ruhestand freuen: Die Pensionen werden im Jahr 2024 um 9,7 Prozent erhöht. Diese erfreuliche Entwicklung ist das Resultat der Inflation von August 2022 bis Juli 2023. Zusätzlich wird eine Schutzklausel eingeführt, um einen potentiellen Wertverlust für den kommenden Pensionsjahrgang zu verhindern.

Die Pensionssteigerung betrifft alle Rentenbezieher, unabhängig von ihrer beruflichen Vergangenheit. Ob Arbeiter, Angestellte, Selbständige oder Landwirte – alle profitieren von der Erhöhung. Doch was bedeutet das konkret? Mit der Erhöhung steigt auch die Ausgleichszulage, sodass die Mindestpensionisten auf 1.217 Euro im Monat kommen. Wer ein Gesamtpensionseinkommen von über 5.850 Euro monatlich brutto hat, kann sich auf eine Erhöhung um einen Fixbetrag von 567,45 Euro monatlich brutto freuen.

Doch nicht nur die Höhe der Pensionen ändert sich, auch das Pensionsalter wird angepasst. Männer können wie bisher mit 65 Jahren in die Regelalterspension gehen, während für Frauen eine stufenweise Anhebung des Pensionsalters ab dem Jahr 2024 vorgesehen ist. So sollen ab 2033 Männer und Frauen gleichermaßen mit 65 Jahren in die Pension gehen dürfen. Eine Staffelung in Halbjahresschritten ist für Frauen vorgesehen, die zwischen dem 1. Dezember 1963 und dem 1. Juni 1968 geboren sind.

(FOTO: Quelle: AK)

Wie funktioniert das Pensionssystem?

Sie können in Regelalterspension gehen, wenn Sie am Stichtag mindestens 180 Versicherungsmonate (15 Jahre) erworben haben, wovon mindestens 84 Versicherungsmonate (sieben Jahre) aufgrund einer Erwerbstätigkeit vorzuweisen sind. Für Personen mit Versicherungszeiten vor 2005 gelten zusätzliche Regeln.

Es gibt verschiedene Arten von Pensionen, von der Alterspension bis zur Berufsunfähigkeitspension, von der Witwenpension bis zur Waisenpension. Und auch wenn Sie bereits in Pension sind, aber noch keine Lust auf Entspannung haben, können Sie uneingeschränkt weiterarbeiten. Es gibt dafür keine Abschläge – ganz im Gegenteil. Eine andere Variante ist das „Aufschieben“: Sie erhalten für jedes Jahr weiterer Erwerbstätigkeit 4,2 Prozent zu Ihrer Pension.

Um Ihre Pension zu beantragen, müssen Sie bei Ihrem Pensionsversicherungsträger das jeweilige Antragsformular einreichen. Dies kann auch online, per E-Mail oder per Fax erfolgen.

Pension wird angepasst

Die Pension wird jährlich an die Verbraucherpreise angepasst, sodass sie jedes Jahr zum 1. Jänner entsprechend der Inflation erhöht wird. Für das Jahr 2023 war eine abweichende Pensionsanpassung vorgesehen, die eine Direktzahlung für kleine und mittlere Pensionsleistungen im März 2023 einschloss.