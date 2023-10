Hamas entführt eine Frau und ihre Kinder (VIDEO)

Erschreckendes Video verbreitet sich in sozialen Netzwerken und zeigt den Moment, in dem eine israelische Mutter und ihre beiden kleinen Söhne am Samstag während eines plötzlichen Angriffs der palästinensischen Terrorgruppe Hamas auf den jüdischen Staat entführt wurden.

Mutter Shiri Silberman-Bibas war im Zimmer mit ihrem Ehemann Yarden Bibas und ihren beiden Söhnen, Kfir und Ariel, als sie Schüsse aus automatischen Waffen unter ihren Fenstern hörten. ,,Wir lieben euch… sie kommen rein“ – stand in der Nachricht.

Seitdem fehlt von ihnen jede Spur, aber die Familie erkennt sie in einem Video wieder, das sich in sozialen Netzwerken verbreitet.

,,Ich hoffe nur, dass sie am Leben sind und zusammen sind. Ich möchte sie zu Hause haben, bei mir, um sie wieder fest in den Arm nehmen zu können“ – sagte ein nahes Familienmitglied gegenüber der Times.

Familienmitglieder befürchten, dass die Hamas sie als Geiseln genommen hat.