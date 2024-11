Nach Match gegen Ajax Amsterdam: Israelis attackiert (VIDEOS)

Im Anschluss an das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv kam es in Amsterdam zu erheblichen Spannungen und Gewalt, ausgelöst durch Zusammenstöße zwischen propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fußballfans.

Unruhen in der Innenstadt

Laut Amsterdamer Polizei ereigneten sich an mehreren Punkten im Stadtzentrum Unruhen. Es blieb unklar, welche der involvierten Gruppen die Gewalt initiiert hat, doch bereits während dem Match provozierten israelische Fans mit Buh-Rufen, während einer Schweigeminute für die Flut-Opfer von Valencia.

Insgesamt wurden 57 Personen in Gewahrsam genommen, wobei nicht bekannt ist, ob darunter auch Fußballfans waren. Das Spiel endete mit einem 5:0-Sieg für Ajax Amsterdam.

Berichten des niederländischen Fernsehsenders AT5 zufolge kam es zu Angriffen auf die Maccabi-Fans. Demonstranten warfen Stühle, woraufhin die Polizei die israelischen Anhänger sicherte und in ihre Hotels begleitete.

Weitere Vorfälle und Sicherheitslage

Bereits am Nachmittag war es in der Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Fans und Sicherheitskräften gekommen, bei denen zehn Personen wegen Störung der öffentlichen Ordnung und des illegalen Besitzes von Feuerwerkskörpern festgenommen wurden.

In der Nähe der Johan-Cruijff-Arena eskalierten die Spannungen weiter. Rund 200 Demonstranten versuchten, sich dem Stadion zu nähern, nachdem die Stadtverwaltung eine Verlegung der Demonstration angeordnet hatte. Die Polizei konnte dies mit mobilen Einsatzkräften verhindern.

Nach den Vorfällen kündigte die israelische Regierung an, ihre Staatsbürger in Sicherheit zu bringen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Entsendung zweier Flugzeuge an, um die betroffenen Fans auszufliegen. Auf der Nachrichtenplattform X unterstrich das Büro des Premierministers die Ernsthaftigkeit der Lage und forderte schnelles Eingreifen der niederländischen Sicherheitsbehörden, um die Sicherheit der israelischen Bürger zu garantieren.