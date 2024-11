Schneealarm in Österreich: Wetterumschwung kündigt Winter an

Das ruhige Herbstwetter in Österreich neigt sich dem Ende zu. Ein bevorstehender Wetterumschwung könnte bereits in der kommenden Woche Schnee in den Alpen bringen.

Aktuelle Wetterlage

Ein mächtiges Hoch, bekannt als ZAYYAN, bestimmt derzeit das Wettergeschehen über Mitteleuropa und sorgt in Österreich für typisches Herbstwetter mit einer Mischung aus Hochnebel und Sonnenschein. Doch laut Wetterexperte Manuel Oberhuber ist ein Ende der Regenpause in Sicht: „Nach zwei Wochen praktisch ohne Regen in Österreich kommt nächste Woche langsam Schwung ins Wetter,“ verkündete er auf der Plattform X.

Beim bevorstehenden Wetterumschwung wird insbesondere im Westen Österreichs Schnee erwartet. Am Dienstag und Mittwoch könnten Schneefälle in Vorarlberg und Tirol bis zu Höhenlagen von 1000 Metern auftreten.

Wetterentwicklung am Wochenende

Am Freitag zeigt sich die Sonne zunehmend auch im Flachland, nachdem Nebel und Hochnebel weniger werden. Jedoch bleibt es in nebligen Gebieten wie dem Rheintal, Teilen Oberösterreichs und dem Südosten oft bis Mittag trüb. Die Temperaturen variieren je nach Nebelauflösung zwischen 5 und 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordosten auch lebhaft aus Ost bis Südost.

Am Samstag beginnt der Tag mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern, während es auf den Bergen und im östlichen Flachland überwiegend sonnig ist. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 14 Grad, was der Jahreszeit entspricht. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen.

Die Wetterlage am Sonntag bleibt abseits der Alpen nebelig, insbesondere am Bodensee und entlang der Donau in Oberösterreich. Dort hält sich der Nebel bis zum Vormittag hartnäckig. Nach der Auflösung der Nebelfelder ist vermehrt Sonnenschein zu erwarten, bei Temperaturen von 5 bis 13 Grad.

Am Montag startet der Tag in den Niederungen meist trüb und neblig, während auf den Bergen noch Sonnenschein überwiegt. Im Verlauf des Nachmittags ziehen Wolken von Nordwesten heran, jedoch bleibt es bis zum Abend trocken. In der Nacht setzt dann von Vorarlberg bis nach Oberösterreich Regen ein. Die Temperaturen erreichen 4 bis 12 Grad, begleitet von schwachem Wind.