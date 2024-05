Nach Unfall: Lkw baumelt über dem Abgrund (VIDEOS)

In einem dramatischen Verkehrsunfall auf einer Brücke im US-Bundesstaat Kentucky, der nun durch freiwerdende Dashcam-Aufnahmen dokumentiert wurde, hing das Leben einer jungen LKW-Fahrerin am seidenen Faden. Die erschütternden Bilder, die vor Kurzem vor Gericht präsentiert wurden, zeigen den exakten Moment, als der LKW, gesteuert von der 26-jährigen Sydney Thomas, von der Fahrbahn abkam und drohte, in den Ohio River zu stürzen.

Am Rande des Abgrunds

Die unglücklichen Umstände nahmen ihren Lauf auf der George Rogers Clark Memorial Bridge, als Thomas‘ Sattelschlepper von einem entgegenkommenden Pickup-Truck seitlich gerammt wurde. Die Kollision verursachte das Durchbrechen des Brückengeländers durch den LKW, woraufhin das Führerhaus bedrohlich über dem Wasser hing. Ein Video des Vorfalls zeichnet das Chaos innerhalb des Führerhauses auf – die junge Fahrerin wurde durchgeschüttelt und ihre panikvollen Schreie sind zu hören. Einzig der im Brückenbau verkeilte Anhänger verhinderte den kompletten Absturz in den Fluss.

Angespannte Rettungsaktion

Sydney Thomas befand sich in dieser prekären Lage mehr als 40 Minuten lang, bevor Rettungsteams sie befreien konnten. Ihre missliche Position über dem Ohio River, zeichnet ein Bild von der Furcht und dem Adrenalin jener Momente.

Verantwortung und Konsequenzen

Der ursächliche Fahrer des Pickup-Trucks, ein 33-jähriger Mann ohne gültigen Führerschein, wird für den Vorfall zur Rechenschaft gezogen. Er war augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wies ein gefährliches Fahrverhalten auf, indem er unkontrolliert zwischen anderen Fahrzeugen wechselte. Dadurch verursachte er nicht nur die fast tragische Situation für Sydney Thomas, sondern kollidierte auch mit mehreren anderen Verkehrsteilnehmern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vierfache mutwillige Gefährdung ersten Grades vor.

Der Unfall hatte weitreichende Folgen, inklusive einer mehr als einen Monat andauernden Sperrung der betroffenen Brücke.