Nackt sonnen, Grillen & Rauchen: Was ist auf dem Balkon erlaubt?

Die Sommertage in Österreich sind bekannt für Outdoor-Aktivitäten, wobei viele Österreicher ihre Zeit auf Balkonen und Terrassen verbringen. Von Sonnenbaden bis Grillen bieten Balkone eine wunderbare Flucht vor der sommerlichen Wohnungshitze. Aber sind Sie sich im Klaren über die Regeln, was auf Ihren Balkonen erlaubt und was verboten ist? Grillen, Nacktheit, Rauchen und laute Musik – wir klären über die rechtlichen Aspekte und möglichen Konsequenzen bei Zuwiderhandlung auf.

Sommertage in Österreich sind nicht nur synonym für Aktivitäten in Parks und Seen, sondern auch für eine beträchtliche Zeit, die die Menschen zu Hause auf Balkonen und Terrassen verbringen. Von Sonnenbaden bis Grillen sind Balkone der Ort, an den sich viele Österreicher zurückziehen, um das wärmere Wetter zu genießen und der Hitze ihrer Wohnungen zu entkommen. Aber was sind die Regeln rund um das, was Sie auf Ihrem Balkon tun dürfen und was nicht?

Beginnen wir mit dem Grillen. Es gibt keine österreichischen Gesetze, die Grillen auf Balkonen ausdrücklich verbieten. Allerdings können einige Faktoren, wie Ihre Mietvereinbarung und die Auswirkungen Ihrer Veranstaltung auf Ihre Nachbarn, beeinflussen, ob Sie auf Ihrem Balkon grillen dürfen oder nicht. Wenn Ihre Mietvereinbarung Grillen verbietet, müssen Sie sich an diese Klausel halten, sonst drohen Konsequenzen wie eine formelle Verwarnung oder sogar die Kündigung Ihres Mietvertrags.

Auch die Nacktheit auf dem Balkon wird durch österreichisches Recht nicht ausdrücklich verboten. Es gibt jedoch Gesetze zur öffentlichen Anstand, die zur Anwendung kommen können, wenn Ihre Nachbarn Beschwerden gegen Sie aufgrund von „öffentlicher Belästigung“ einreichen.

Rund um das Rauchen hat die österreichische Rechtsprechung das Rauchen als „übliche Aktivität“ in Österreich eingestuft und kann nicht in Wohnungen, Balkonen oder Gärten verboten werden. Aber Achtung: in einem Fall aus dem Jahr 2016 entschied das oberste Gericht Österreichs zugunsten eines Mieters, der seinen Nachbarn verklagte, der auf seinem Balkon Zigarren rauchte.

Lesen Sie auch: MRT-Wartezeiten: Länger als gesetzlich erlaubtIn Wien überschreiten die Wartezeiten für MRT-Termine die gesetzliche Grenze von 20 Werktagen. Betroffene wenden sich an den Patientenanwalt.

MRT-Wartezeiten: Länger als gesetzlich erlaubtIn Wien überschreiten die Wartezeiten für MRT-Termine die gesetzliche Grenze von 20 Werktagen. Betroffene wenden sich an den Patientenanwalt. Darum grillen Balkaner am 1. Mai Die Geschichte des 1. Mais in Belgrad, von den Anfängen als Tag der Arbeiterproteste bis hin zu heutigen Feierlichkeiten.

Darum grillen Balkaner am 1. Mai Die Geschichte des 1. Mais in Belgrad, von den Anfängen als Tag der Arbeiterproteste bis hin zu heutigen Feierlichkeiten. Urlauber aufgepasst! In diesem Land darf man bald gar nicht mehr rauchen!Eine schrittweise Anhebung des Mindestalters für Tabak. Mit jedem Jahr soll das Kaufalter um ein Lebensjahr nach oben korrigiert werden.

Abschließend noch zur lauten Musik: Österreich hat „Ruhezeiten“, die allgemein von 22 Uhr bis 6 Uhr und den ganzen Tag an Sonntagen und Feiertagen gelten. Wenn Sie eine Party veranstalten, sollten Sie diese Zeiten berücksichtigen – versuchen Sie, es nach einer bestimmten Zeit leise oder im Inneren zu halten.