Diebe schlagen zu – Hofer macht jetzt Ernst!

In Wiener Supermärkten häufen sich kuriose Diebstähle von Einkaufswagen. Besonders auffällig ist ein Fall in einem Lebensmittelgeschäft, wo Unbekannte mit Trennschleifern ganze Gitterteile aus den Wagen herausschneiden, um sie als Grillroste zu verwenden. Der Schwund ist beträchtlich: Von ursprünglich 200 Einkaufswagen sind in diesem Geschäft nur noch 60 vorhanden.

Kreative Diebstahlserie

Das Problem geht über den Diebstahl kompletter Wagen hinaus. In einigen Spar-Filialen wurden sogar die Aufbewahrungsgestelle für Einkaufskörbe entwendet. Die Diebstahlserie betrifft nicht nur eine Handelskette – auch Hofer verzeichnet ähnliche Vorfälle und ergreift nun Gegenmaßnahmen. Im Einkaufszentrum Linzerie werden Kunden mittlerweile explizit darauf hingewiesen, dass das Verlassen der Filiale mit Einkaufswagen oder -trolleys untersagt ist.

Auf Anfrage der Tageszeitung „Heute“ wollte der Discounter keine konkreten Zahlen nennen, teilte jedoch mit, dass sich das Problem in überschaubaren Grenzen bewege.

Die finanziellen Folgen für die Handelsketten sind dennoch erheblich. Allein bei Spar entstehen in Wien jährlich Schäden von rund 150.000 Euro durch Diebstahl und Beschädigung von Einkaufswagen – mit steigender Tendenz. Ein einzelner Einkaufswagen kostet im Durchschnitt etwa 200 Euro, weshalb immer mehr Supermärkte auf technische Lösungen wie Radblockiersysteme oder GPS-Tracking setzen, um die Verluste einzudämmen.

Hofer gehört zur Unternehmensgruppe Aldi Süd und betreibt in Österreich rund 540 Filialen mit mehr als 12.000 Beschäftigten.

