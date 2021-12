NASA schlägt Alarm: Riesen-Asteroid rast an Erde vorbei

Am Wochenende wird für die US-Raumfahrtbehörde ein aufregender Tag. Am Samstag rast der mehrere hundert Meter breite Asteroid 4660 Nereus an die Erde vorbei.

Nach kosmischen Maßstäben kommt er uns sehr nah:

Was kann man sich darunter vorstellen? Auf jeden Fall ist es zehn Mal so weit entfernt, wie der Mond und dadurch absolut ungefährlich. Der Asteroid ist ziemlich groß und er kommt am Samstag der Erde auch sehr nah. Doch keine Panik der Asteroid 4660 Nereus wird unser Leben nicht gefährden. Trotzdem ist er sehr interessant und wertvoll. Medienberichten zu Folge soll der Asteroid so groß wie der Eiffelturm sein. Deshalb stuft ihn die NASA als “potenziell gefährlich” ein und das obwohl er 3,86 Millionen Kilometer entfernt ist.

Die NASA bestätigt, dass es keine Chance gibt, dass der Asteroid der Erde zu nahe kommen kann. Nichtsdestotrotz ist es für die US-Raumfahrtbehörde eine besondere Möglichkeit, den Weltraumkörper genauer zu erforschen. Tatsächlich können Asteroiden sehr hohe Konzentrationen an Edelmetallen aufweisen. Wie “Forbes Magazine” berichtet, enthält er große Mengen an Eisen, Nickel und Cobalt.

Quelle: RTL-Artikel