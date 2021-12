Titos Köchin stirbt nach 120 Jahren Amtszeit: Diktatoren und sogar UN wollten sie engagieren

Eine von Titos Lieblingsköchinnen, Budimirka Mladenović, ist mit 86 Jahren verstorben. Sie liebte ihren Job im Motel bei Sopoćani, das sie 1954 erstmals betrat und in dem sie bis zum Ende arbeitete. Diktatoren, Botschafter und das UN-Hauptquartier in New York wollte sie als Köchin haben.

Bis Anfang dieser Woche, in der sie starb, war sie auf den Beinen und kochte. Sie schlief im Hotel “Sopoćani”, wo sie ihr Zimmer hatte, damit sie nicht ins Dorf fahren musste. Sie war dem Ort und ihrem Job sehr verbunden. Ihre Augen sahen viel Leid und viel Freude, sagt man.

Zum Job gezwungen

“Ich wollte diesen Job nicht machen, wir waren arm, ich kümmerte mich um die Schafe und meine Mutter ließ mich ins Motel kommen. Sie sagten mir, dass es die einzige Möglichkeit sei, Geld zu verdienen und Kleider für die Heirat zu kaufen. Ich hab zugestimmt und in den ersten Monaten habe ich die ganze Zeit geweint, es war ein großer Schock für mich, das Café und das Motel waren nichts für eine einfache Bäuerin”, erzählte Buda vor einem Jahr dem Sender RTV Novi Pazar.

Im Laufe der Jahre wurde das Motel von Botschaftern, verschiedenen Staatsmännern, Direktoren, Führern der Kommunistischen Partei wie Ranković und Kardelj, aber auch von Tito selbst besucht. “Als er ging, kam Tito auf mich zu und verabschiedete sich. Er war sehr angenehm, mit dem Service zufrieden, ich habe sogar Fotos mit ihm gemacht. Es war ein großartiges Ereignis für mich, an das ich mich zu Lebzeiten erinnern werde”, sagte damals die leidenschaftliche Köchin.

In ganzer Welt beliebt

Alle von ihrer Küche begeistert, und nach Ablauf ihres Mandats wollten viele Botschafter sie als persönliche Köchin engagieren, aber sie wollte Sopoćani nicht verlassen. Jahrelang erhielt sie Briefe, Postkarten und Geschenke aus Australien, Japan, Deutschland, Kanada, Mexiko, Amerika usw. Sie lehnte auch eine Anstellung im UN-Hauptquartier in New York ab. “Ich habe sie auch abgelehnt. Jetzt bereue ich es, aber damals hatte ich Angst, in dieser großen Stadt zu sein. Ich kannte die Sprache nicht, ich war schüchtern, und die Welt ist grausam und gefährlich für jemand Unerfahrenen aus dem Dorf”.

Und so wurde das Motel im Laufe der Jahre zu ihrem einzigen Zuhause. Sie arbeitete in zwei, manchmal sogar drei Schichten, schlief wenige Stunden, war nie krankgeschrieben und nutzte ihren Urlaub nur viermal in all den Jahren (daher “120 Jahre Amtszeit”). “Ich habe diesen Job geliebt, ich habe mit viel Liebe gearbeitet, aber ich hatte keine Zeit für etwas anderes, ich habe nicht an mich gedacht, ich habe nicht geheiratet, ich habe keine Familie … Es tut mir leid für die verpassten Gelegenheiten, ich habe deshalb viele Tränen vergossen.