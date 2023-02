Es ist bekannt, dass Pop-Sängerin Dua Lipa ein Fan von Körperkunst ist und dass jede ihrer Tätowierungen für sie persönlich von Bedeutung ist. Ihr erstes Tattoo soll sie immer an ihre kosovo-albanischen Wurzeln erinnern und das ist die wahre Bedeutung.

Popstar Dua Lipa, geboren in London als Tochter kosovo-albanischer Eltern, hat sich mit ihren Liedtexten zu einem Symbol für LGBTIQ+-Rechte und einem Gegenpol zum Patriarchat entwickelt. Ihre Konzerte, bei denen sie ihre Leidenschaft für Disco-Synthies und 80er Aerobic-Ästhetik zum Ausdruck bringt, gelten als sichere Räume, in denen sich Minderheiten frei fühlen können. Im Rahmen des Sunny Hill Festivals im Kosovo, das sie gemeinsam mit ihrem Vater Dukagjin Lipa organisiert, setzt sie sich für eine bessere Wahrnehmung des Kosovo ein, dessen Image noch immer von Krieg und Flüchtlingskrise geprägt ist.

Magst du Dua Lipas Lieder? Ja!

Nein!

Kenne ich nicht! Ergebnisse

Wird geladen ... Wird geladen ...

„Sunny Hill“ – Tattoo

Aus dem Grund hat Dua Lipa ihre erste Tätowierung auf der Innenseite ihres rechten Arms eingefärbt: In Blockbuchstaben steht „SUNNY HILL“. Die Bedeutung dieser Tätowierung ist für sie sehr wichtig, da sie in London geboren wurde, aber sich immer zu ihrem Heimatbezirk „Bregu i Diellit“ in Pristina, Kosovo, hingezogen fühlt. Die Übersetzung von „Bregu i Diellit“ in Englisch ist „Sunny Hill“.

Engagement für Kosovo

Dua Lipa hat sich als diplomatischer Akteur in der osteuropäischen Politik erwiesen, als sie von Präsidentin Vjosa Osmani-Sadriu zur „Ehrenbotschafterin der Republik Kosovo“ ernannt wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht ihre Bedeutung als politisch relevante Persönlichkeit und ihr Engagement für den Kosovo.

„Die Jugend des Kosovo verdient das Recht auf Visa-Liberalisierung, Reisefreiheit und große Träume“, so Dua Lipa. Obwohl politisches Engagement in der Popkultur üblich ist, ist es ungewöhnlich, dass eine der größten Popstars sich so direkt in der Balkanpolitik engagiert. Es ist noch unklar, wie Dua Lipa ihre Rolle als Ehrenbotschafterin angehen wird, aber ihre Erfahrung im Unterhaltungsbereich kann ihr auch im politischen Bereich von Vorteil sein.