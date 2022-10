“Naturschönheit”- So sah Milica Todorovic vor 15 Jahren aus

Die Sängerin Milica Todorovic ist seit fast zwei Jahrzehnten in der Musikszene präsent. Sie erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, als sie 2005 am Musikwettbewerb „Zvezde Granda“ teilnahm und gewann.

Damals sagten viele Milica großen Erfolg und eine glänzende Karriere voraus, die Vorhersagen bewahrheiteten sich sehr schnell: Todorovic gilt heute als eine der beliebtesten und gefragtesten Sängerinnen, die mit ihrem Charme, Witz und ihrer Schönheit immer wieder die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zieht.

An ihre Anfänge erinnern sich jedoch nur wenige. Milica wollte nun eines ihrer alten Fotos aus dem Jahr 2007 mit der Öffentlichkeit teilen.

Wie sie in der Beschreibung betonte, ist sie stolz und glücklich über alles, was sie erlebt und welche Orte sie bereist hat.

„Leute, das muss im Feed sein! Ich habe ein Bild von Australien 2007 gefunden! Wenn ich manchmal zurückdenke und mich an das erinnere, was ich erlebt und gesehen habe, wieviel ich gereist bin…könnte ich ohne schlechtes Gewissen in Pension gehen!”, schrieb Milica, während viele kommentierten und zustimmten, dass sie sich nicht viel verändert hat.