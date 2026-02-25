NBA-Legende Shaquille O’Neal kommt als DJ nach Österreich

Ein NBA-Gigant tauscht den Basketballplatz gegen die Decks – und macht dabei Halt in Salzburg.

Salzburg erlebt in diesem Sommer einen Gast der besonderen Art: Unter dem Künstlernamen „DJ Diesel“ wird am 10. Juli beim Electric Love Festival am Salzburgring einer der bekanntesten Sportler der Welt hinter den Turntables stehen. Statt Körbe zu werfen, heizt er tausenden Festivalbesuchern mit elektronischer Musik ein.

Hinter dem Alias verbirgt sich Shaquille O’Neal – 2,16 Meter groß, Basketball-Weltmeister, Olympiasieger und viermaliger NBA-Champion. Der Megastar versuchte sich im Laufe seiner Karriere auch als Schauspieler und Musiker.

Shaquilles neue Bühne

O’Neal zählt zu den erfolgreichsten Sportlern, die der Profisport je hervorgebracht hat. Titel reihte er an Titel, holte olympisches Gold und häufte ein geschätztes Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar an.

Nachdem O’Neal mehrere Hip-Hop-Alben veröffentlicht hatte, entdeckte er schließlich die elektronische Musik für sich. Als „DJ Diesel“ debütierte er im Oktober 2021 beim Electric Daisy Carnival in Las Vegas und trat seither auf internationalen Festivals auf – darunter 2024 auf dem Tomorrowland Festival. Heuer macht er erstmals Halt in Österreich.

Überraschender Coup

„Wir haben ihm immer wieder Anfragen geschickt. Mit Geld allein kann man so eine Persönlichkeit nicht locken, wir hätten nicht damit gerechnet, dass es für heuer klappt“, freut sich ELF-Tausendsassa Manuel Reifenauer.

Das Electric Love Festival findet heuer von 9. bis 11. Juli statt.